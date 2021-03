Gulyás Gergely: két és fél millió oltottnál megnyílnak az iskolák (élő)

A Miniszterelnökséget vezető miniszter ezen a héten is beszámol a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos és más kormányzati intézkedésekről.

Cikkünket a videó alatt folyamatosan frissítjük!

Lesz írásbeli és szóbeli érettségi

A háziorvosok, ha az oltási sorrendben elől lévőt nem érik el, akkor a következő személy jön – mondta kérdésre Gulyás. A kínai oltóanyag az esetleges mutációkkal szemben jobban véd – tette hozzá. A kormány azt reméli, hogy május végéig, aki oltást akar kapni, azt megkapja, így az érettségi esetében nincsen változtatási szándék.

A baloldal folytatja az oltásellenes kampányt

Mindenki tegye félre a pártpolitikai szempontjait, a baloldal nagy része továbbra is oltásellenes, és emiatt nemcsak a vírussal kell a kormánynak küzdenie, hanem a baloldallal is – mondta kérdésre Gulyás. Minden itthoni oltás biztonságos, és védettséget nyújt – tette hozzá. Érdemes lenne a pártpolitikai ügyeket háttérbe tenni. Ha nem lennének keleti vakcnák, akkor lényegesen nagyobb baj lenne most – mondta a miniszter.

Nagy előrelépés lehet áprilisban

Málta mögött a legjobbak vagyunk az unióban az átoltottság tekintetében – mondta Gulyás. Most úgy látszik, hogy áprilisban nagyot lehet előrelépni az oltásokban – tette hozzá. Nagyon aggasztóak a mostani számok, de azt remélik, hogyha az idősek átoltása megtörténik, akkor radikálisan csökkenni fog az áldozatok száma – mondta Gulyás. Világos perspektívát akarnak a nyitást illetően, de azt csak az oltások száma alapján lehet megtenni.

Holnap döntenek a boltokról

Gulyás arról is beszélt, hogy vizsgálják a boltok nyitásáról szóló javaslatokat, de több kockázat is van, és ezt mérlegelni kell. Holnap dönt erről az Operatív Törzs. Mindenkit arra kért, hogy az érvényben lévő szabályokat tartsák be az emberek. Csak azt az oltóanyagot nem oltják el, amit nem szabadítottak fel, és amit félre kell tenni a második oltásra – tette hozzá.

Beoltják az oktatási dolgozókat, és ekkor nyithatnak az iskolák

Az EU-s szállítmányok rendkívül bizonytalanul érkeznek. Áprilisban sok vakcina fog rendelkezésre állni – mondta Gulyás. A nyitási tervekről azt mondta, ha 2,5 milliót eléri az oltottak száma, akkor egy héten belül kinyitnak az iskolák és óvodák. Április 12-én, vagy április 19-én nyithatnak tehát. A tanárokat és az óvónőket be fogják oltani, de ehhez mindenkinek regisztrálni kell – jelentette be Gulyás.

Szinte senki sem betegedett meg az idősotthonokban

Az egészségügyi ellátórendszer személyi feltételei is adottak – mondta Gulyás. Egyetlen megoldás van, a védőoltás. 650 ezer olyan nyugdíjas van, aki nem regisztrált, és őket levélben keresték meg – ismertette a miniszter.

Fontos tapasztalat, hogy az idősotthonokban, ahol mindenkit beoltottak, ott 1 százalék alá csökkent a megbetegedések száma.

Ennyi szabad kapacitás van még

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökség vezetője arról beszélt, hogy uniós csúcs is lesz, és annak a témája a koronvírus-járvány. A harmadik hullámnak nincsen vége, itthon és Európában is rossz a helyzet. Újabb negatív rekord, hogy 272 ember halt meg, és közel 1500 van lélegeztetőgépen – tette hozzá. A helyzet komoly, az egészségügyi ellátórendszer képes biztosítani a kapacitásokat. Köszönetet mondott az egészségügyi dolgozóknak. 1678 szabad lélegeztető ágy van még, és még 10444 szabad ágy van – mondta Gulyás. Mindezeken felül is tudja bővíteni a kapacitásokat a kormány.

Borítóképünkön Gulyás Gergely kancelláriaminiszter egy korábbi sajtótájékoztatóján