Külföldi szakértőket fogad a vírus jobb megismerése érdekében Kína

A távol-keleti ország a lehető leghamarabb hajlandó fogadni az Egészségügyi Világszervezet (WHO) külföldi szakérőit, hogy a helyszínen tanulmányozhassák az új koronavírus-járványt, és a jobb megértés birtokában lehessen felvenni világszerte a küzdelmet a kór ellen – jelentették be kedden Genfben, a WHO központjában.

A közleményt azután adták ki, hogy Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO vezetője két napot töltött Pekingben, és a helyzetről tárgyalt a kínai vezetőkkel, köztük Hszi Csin-ping elnökkel, az egészségügyi miniszterrel és a külügyminiszterrel. A közlemény szerint jobban meg kell érteni, hogy miként terjed a vírus emberről emberre, mert ettől függ, milyen tanácsokat adjanak a világ országainak. Ennek érdekében Tedrosz nagyon rövid időn belül összehívhatja a WHO rendkívüli bizottságát. Kínai elnök: le fogjuk győzni a járványt Kína le fogja győzni az új koronavírus-járványt – jelentette ki Hszi Csin-ping kínai elnök kedden Pekingben, amikor az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatójával találkozott. A kínai elnök kiemelte: a kínai kormányzat számára elsődleges fontosságú az emberek biztonsága és egészsége, ezért nagyon komolyan veszi a járvány elleni küzdelmet. Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO vezetője, aki kedden Vang Ji kínai külügyminiszterrel is találkozott, elégedetten nyilatkozott a Kínában alkalmazott óvintézkedésekről, és úgy fogalmazott: biztos abban, hogy Kína képes megfékezni a járvány terjedését. Washington szorosabb együttműködést sürget Mindeközben szorosabb együttműködésre szólította fel Pekinget a koronavírus elleni küzdelemben Alex Azar, az amerikai humán erőforrások és egészségügy minisztere kedden. A Washingtonban tartott sajtókonferencián a tárcavezető kifejtette: a szorosabb együttműködés és a nagyobb átláthatóság a legfontosabb a koronavírus elleni küzdelemben, a járvány terjedésének féken tartásában. Megemlítette azt is, hogy Kína még mindig nem válaszolt Washington még január elején kelt javaslatára, miszerint amerikai szakembereket küldene Kínába. Alex Azar elmondta: még hétfőn ismételten telefonon egyeztetett a kínai egészségügyi miniszterrel, és megismételte, hogy Washington továbbra is készen áll arra, hogy az amerikai szakemberek Kínában segítsék a helyi közegészségügyi szakembereket. Utalt arra is, hogy az amerikai orvosok jóval több izolált vírust szeretnének megkapni Kínától annak érdekében, hogy alaposabban tanulmányozhassák a vírus természetét, diagnosztikáját és terjedésének mechanizmusát. A miniszter nem jelentett be az eddig ismertnél több korlátozást, vagy különleges intézkedést. A sajtókonferencián részt vett Robert Redfield, a járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) igazgatója is. Ő összefoglalta, hogy az Egyesült Államokban eddig öt beteget azonosítottak koronavírus-fertőzéssel, valamennyiüket kórházban ápolják, és nem léptek fel náluk komplikációk. A szakemberek jelenleg azon dolgoznak, hogy feltérképezzék, a páciensek kivel vagy kikkel érintkeztek, majd felkeressék ezeket az embereket is egy alaposabb kivizsgálás céljából. Borítókép: Bemutatják a járvány gócpontjába induló orvoscsoport tagjainak, miként kell viselni a védőeszközöket