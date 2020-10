Lengyelországban zárva lesznek a temetők, Csehországban meghosszabbították a szükségállapotot

A koronavírus-járvány lassítása érdekében Lengyelországban zárva tartják a temetőket a Mindenszentek ünnepe körüli napokon – jelentette be pénteken Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő.

Szombaton, vasárnap és hétfőn a temetők zárva lesznek – közölte a miniszterelnök. A döntést azzal indokolta, hogy így kívánják megakadályozni sok ember torlódását a sírkertekben és a tömegközlekedésben.

Lengyelországban a Mindenszentek ünnepén és az ezt követő Halottak napján, valamint későbbi napokban is hagyományosan sokan látogatják a sírokat, még más közép-európai országokhoz képest is többen. A megemlékezések a rokonok látogatásával is járnak, a közlekedésben ezek a napok a legforgalmasabbakhoz tartoznak az egész évben.

Morawiecki közölte: a temetők bezárásáról szóló döntést az utolsó pillanatig halogatták azon reményében, hogy a napi fertőzések száma apadni kezd, de nem így történt. Beismerte: a sírok látogatása mélyen gyökerezik a lengyel hagyományban, mivel azonban mindez idén „hatalmas kockázattal jár”, arra jutott, hogy „a hagyomány kevésbé fontos, mint az élet”.

A kormányfő azt kérte az idős emberektől, hogy a következő napokban maradjanak otthon, ne találkozzanak rokonaikkal.

Egyúttal arra hívta fel az utóbbi napokban zajló, pénteken is szervezett tömeges abortuszpárti tüntetések résztvevőit: ne felejtsék el, de halasszák és a világnézeti vitákat, az idősebb családtagjaik egészsége, élete érdekében maradjanak otthon.

A kormányfő bejelentette továbbá: a közigazgatási alkalmazottak hétfőtől távmunkára térnek át, az intézkedés egyelőre két hétig marad érvényben.

„Minden közigazgatási alkalmazottnak, akinél nem nékülözhetetlen a helyszíni munkavégzés, távmunkában kell dolgoznia” – fogalmazott. Arra hívta fel a magánszektor vállalkozóit is, hogy a távmunkát minél nagyobb mértékben tegyék lehetővé.

A közel 38 millió lakosú Lengyelországban pénteki adatok szerint egy nap alatt 21 629-cel nőtt a kimutatott fertőzések száma, ez eddig a legtöbb a járvány kitörése óta. Egyúttal rekordmagas az elvégzett tesztek száma is – több mint 78 ezer.

Az elmúlt 24 órában elhunyt 202 megfertőzött ember, közülük 35-en kifejezetten a Covid-19 szövődményeiben haltak meg.

Meghosszabbították a szükségállapotot Csehországban

Csehországban november 20-áig meghosszabbította a november 3-án lejáró szükségállapotot a képviselőház pénteki rendkívüli ülésén.

A szükségállapot kéthetes meghosszabbítását az ellenzék javasolta. A kormány kérését, hogy az október 5-én kihirdetett szükségállapot egy hónappal, tehát december 3-áig legyen meghosszabbítva, a képviselőház nem hagyta jóvá.

Andrej Babis miniszterelnök a szükségállapot meghosszabbítását azzal indokolta, hogy csak így lehetséges továbbra is érvényben tartani a kormány által elrendelt koronavírus-elleni óvintézkedéseket.

Tavasszal a szükségállapot március 12-től május 17-ig tartott, kétszer lett meghosszabbítva.

Jan Blatny, az új egészségügyi miniszter a parlamentben felhívta a figyelmet arra, hogy a kormány által foganatosított óvintézkedések csak akkor hoznak eredményt, ha azokat a lakosság következetesen betartja.

Lényegi problémának minősítette, hogy októberben 14 százalékra emelkedett a fertőzöttek között a nyugdíjasok aránya.

„Az idős emberek a leginkább veszélyeztetettek. Őket mindenképpen meg kell védenünk” – szögezte le a miniszter.

A képviselőház pénteken jóváhagyta a kormány javaslatát, hogy a nyugdíjasok decemberben egyszeri 5000 koronás (67 500 forint) állami támogatást kapjanak.

A miniszter szerint jelenleg nincs szükség új óvintézkedésekre, hanem a meglévőket kell betartani. Blatny azt mondta, hogy a cseh egészségügyi rendszert nem a kórházi férőhelyek és a műszaki felszerelések hiánya, hanem az egészségügyi személyzet egyre növekvő hiánya fenyegeti leginkább.