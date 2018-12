Lövöldözés volt Strasbourgban, egy karácsonyi vásár közelében

Lövöldözés volt kedd este Strasbourgban, egy karácsonyi vásár közelében, a hatóságok legfrissebb tájékoztatása szerint ketten meghaltak, tizenegyen megsebesültek.

Az elkövető, akit már azonosítottak, szökésben van.

A közösségi média szerint a francia nagyváros központjának egy részét lezárták, a francia belügyminisztérium pedig felszólította a lakosságot, hogy maradjanak otthon. A központ lezárt részéből csak kimenni lehet, be viszont senki nem juthat.

A DNA című helyi hírportál rendőrségi forrásra hivatkozva feltételezi, hogy terrorcselekmény történt.

A lövöldözés után mozgósították a biztonsági szolgálatokat – írta Twitter-bejegyzésében a francia belügyminiszter.

Christophe Castaner azt kérte mindenkitől, hogy ne terjesszenek rémhíreket, hanem kövessék a hatóságok tanácsait.

A belügyminiszter a helyszínre utazik Emmanuel Macron francia elnök utasítására, akit folyamatosan tájékoztatnak a Strasbourgban történtekről.

Rendőrségi források megerősítették,

Az Európai Parlament egyik tagja, Eva Kaili ugyancsak a Twitteren írta, hogy a hatóságok életbe léptették a biztonsági protokollt, és lezárták az Európai Parlament épületét, amelyben jelenleg is tartózkodnak képviselők. Ők egyelőre nem hagyhatják el az épületet.

European Parliament has activated emergency protocol. We are currently in lockdown to safeguard people here. Stay safe and inside. #Strasbourg #Terrorism https://t.co/WcOYqx11X4

— Eva Kaili (@EvaKaili) December 11, 2018