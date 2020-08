Malmöi muszlimok a svédeknek: azt hiszik, még Svédországban vannak

Nem engedélyezett a svédországi Malmö rendőrsége egy muszlimellenes tüntetést. A tiltás ezúttal nem a politikai korrektség jegyében történt, hanem mert a hatóság nem tudta volna garantálni a demonstrálók biztonságát a sok-sok fenyegetés miatt.

Az erőszakos fenyegetéseket követően a svéd rendőrség visszavonta az engedélyét annak az iszlámellenes demonstrációnak, amelyet pénteken rendeztek volna meg Malmöben, és amely a szervezők szándéka szerint az ország iszlamizálódására hívta volna fel a figyelmet – adta hírül a V4NA hírügynökség. A rendezvény terve nagy port kavart, többek között azért, mert a résztvevők egy Koránt is el szerettek volna égetni. Azonban ezúttal nem a politikai korrektség jegyében vonták vissza az esemény engedélyét, hanem azért, mert olyan sok fenyegetést kaptak a szervezők, hogy a rendőrség úgy érezte, nem tudja garantálni a résztvevők biztonságát.

A fenyegetések között szerepelt a vandalizmus, a gyújtogatás, a nemi erőszak, de egyes üzenetekben még a gyilkosság is. A Samhalls Nytt beszélt a szervezőkkel is, akik elmondták, hogy pont erre a helyzetre akarták felhívni a figyelmet a demonstrációval. Az egyik szervező, Dan Park hozzátette: a probléma létére önmagában bizonyíték, hogy egy törvényes rendezvényt nem lehet megtartani egy társadalmi csoport erőszakos tiltakozása miatt, korlátozva ezzel a szólásszabadságot is.

„Az erőszak ezek szerint elhallgattatja a szabad véleményeket Svédországban”

– fogalmazott.

Az esemény lemondása után a korábban fenyegetőző hangok teljesen új hangnemet ütöttek meg a közösségi oldalakon, és már a rendőröket gúnyolták. Egy kommentelő azt írta:

„Ha az iszlám ellen harcolsz, az iszlám erősebb lesz, ha nem harcolsz, akkor csak terjed.”

Míg egy másik bejelentette: „Elment az eszük. Koránt akartak égetni Malmöben. Azt hiszik, még Svédországban vannak.”

Borítóképünk illusztráció, rajta imádkozó muszlimok egy svédországi mecsetben