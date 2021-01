Már elérhetők a megújult, kibővített otthonteremtési program elemei

Minden idők legnagyobb otthonteremtési programjaként mutatta be Novák Katalin frissen kinevezett családokért felelős tárca nélküli miniszter tavaly ősszel az újabb, nagy léptékű elemekkel bővülő támogatási rendszert – emlékeztet a Magyar Nemzet.

Az újdonságok közül mindenképp előrekívánkozik az otthonfelújítási program, amelyre az előzetes felmérések, szakértői becslések szerint kiemelkedő érdeklődés lesz. A felújítási programban bármely gyermekes család saját lakásának, házának felújítására vagy kerítés, garázs, télikert megépítésére a költségek legfeljebb felét kitevő, maximum hárommillió forintos támogatást kaphat. A fennmaradó ötven százalékot az érintettek akár a februártól elérhető kedvezményes hitellehetőséggel is fedezhetik.

A gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy a munkálatok kezdetén legfeljebb hatmillió forint államilag támogatott, három százalék kamatozású hitelt vehetnek fel a családok, amelyből a munkálatok végeztével, a számlák alapján akár hárommillió forintot megtérít (előtörleszt) az állam. Természetesen a két elem nincs összekötve, vagyis aki a hitelt nem szeretné felvenni, az ugyanúgy jogosult a számlákkal igazolt munkadíjakra és anyagköltségekre, vagyis az akár hárommilliós támogatásra. A felújítási program és a hitel már egy gyermekkel is igényelhető, a lehetőség 2022. december 31-ig él.

Az év elejétől a lakásvásárláshoz is több kedvezmény jár, amelyek milliós nagyságrendet tesznek ki külön-külön is. Az új építésű lakások ismét öt százalékra csökkentett forgalmi adója gyermektől, családi állapottól függetlenül mindenkinek „jár”, aki legfeljebb 150 négyzetméteres lakást vagy legfeljebb 300 négyzetméteres önálló házat vesz.

Ők tehát végül adómentesen vásárolhatnak új építésű ingatlant – mentesülve az amúgy 27 százalékos áfa megfizetése alól. A kedvezményes lakásáfa a 2022. december 31-ig építési engedélyt szerző vagy addigra egyszerű bejelentéssel rendelkező lakóingatlanokra vonatkozik. A szabályozás azonban a lakás elkészültére, kifizetésére 2026 végéig lehetőséget ad a kedvezményes áfával.

Fontos, hogy mostantól a saját erős építkezéseknél – amelyekre nem vonatkozik az ötszázalékos forgalmi adó – ötmillió forintig visszaigényelhetővé vált az áfatartalom – ez a lehetőség tavaly csak a preferált, falusi csokos településeken volt elérhető. Az áfa-visszatérítés mind az építkezési, mind a telekszámlára vonatkozik.

Szintén a csokkal vásárlóknak jelent további, akár milliós nagyságrendű támogatást az, hogy január 1-jétől nem kell illetéket fizetniük a lakásvásárlás után. Az illeték alapesetben a vételár négy százaléka, vagyis már egy 25 millió forintos lakás után is egymillió forint. Ennek megfizetése alól mentesülnek a családok, akár új, akár használt lakást vásárolnak.

Eddig a tetőtér-beépítés minden esetben bővítésnek számított, így arra csak a használt lakásra elérhető kisebb összegű csok volt igényelhető. Januártól abban az esetben, ha egy külön tulajdonú és külön bejáratú lakást alakít ki a család a tetőtérben (miközben a házban megmarad a nagyszülők lakása az alsó szinteken, vagyis két otthont alakítanak ki), akkor a kiemelt összegű, három gyermek esetén akár tízmillió forintos támogatást igényelheti a beruházáshoz. A vissza nem térítendő milliók mellett pedig a tetőtér-beépítéshez is jogosult az akár 15 millió forintos, kedvezményes csokos kölcsönre.

Bővült a falusi csokkal érintett kistelepülések köre is: mostantól csaknem kétszázzal több, 2678 helységben vehető igénybe a támogatás. Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos lapunknak erről azt mondta: januártól kivétel nélkül minden hatszáznál kevesebb lélekszámú településen igénybe lehet venni a falusi csokot, a 600–2500 lakosú falvak közül pedig ott, ahol egyáltalán nem vagy csak mérsékelt népességnövekedés történt. A változással Magyarország ötezernél kevesebb lélekszámú településeinek több mint 93 százalékán elérhető lesz a támogatás.

A falusi csok ingatlanvásárlásra, majd -felújításra, -bővítésre vehető igénybe a preferált kistelepüléseken, vagy a meglévő, saját ingatlan korszerűsítésére. Előbbi esetben a háromgyermekesek akár tízmillió, utóbbinál ötmillió forint támogatásra jogosultak. Ehhez két vagy három gyermek esetén 10-15 millió forintnyi kedvezményes hitel is felvehető. A falusi csok bő egy éve alatt csaknem 16 ezer család kapta meg az állami milliókat otthonteremtésre.

Nyugdíjas csok, jelzáloghitel, közjegyzői díj

Nemcsak az új programpontok léptek életbe január elsejével, hanem a korábbi támogatási formák esetében is több egyszerűsítés, könnyítés történt. Újdonság, hogy már a nyugdíjasok is igénybe vehetik a csokot, ha minden feltételnek megfelelnek és dolgoznak a nyugdíj mellett. Bár a tízéves elidegenítési tilalom továbbra is él a csokkal szerzett ingatlanra, mostantól kivételt jelentenek a gyermekek, akikre a szülők tíz éven belül is átírathatják otthonukat. Változás, hogy a gyermekek születésével érvényesíthető egy-négy millió forintos jelzáloghitel-elengedés egyszerre több fennálló lakáscélú kölcsönre is érvényesíthető lesz, így azt több, kisebb összegű hitel között megosztva is igénybe vehetik a családok. Mostantól ráadásul az építési hitelekre is vonatkozik a hitelelengedés. A kormány emellett maximálja a közjegyzői díjat is azoknak, akik csokkal vásárolnak ingatlant. Ennek értelmében legfeljebb 19 500 forint közjegyzői díj számítható fel azoknak, akik lakásuk megvásárlásához államilag támogatott hitelt vesznek fel. E kedvezmény azoknak is elérhető lesz, akik februártól az otthonfelújítási hitelhez folyamodnak. A díj magában foglalja a munkadíjat és az okiratkészítés díját egyaránt.

Január elsejével mindemellett bővült az egyszerű bejelentéssel érintett ingatlanok köre. A jelenlegi szabályozás szerint február 8-ig él a lehetőség, hogy a nagyobb családi házak és a legfeljebb ezer négyzetméter hasznos alapterületű, legfeljebb hatlakásos társasházak esetében sem kell építési engedélyért folyamodni, hanem elég az egyszerű bejelentés megtétele. A veszélyhelyzetre tekintettel a kormány fél évvel – júliusig – kitolta azt a határidőt is, amely után csak közel nulla energiaigényű lakóingatlant lehet majd átadni.