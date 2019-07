Martin Schulz: ez a forgatókönyv Orbán Viktor és Kelet-Európa győzelme

A volt szocialista EP-elnök szerint a csúcsjelölti rendszer halott.

Orbán Viktor és a kelet-európaiak győzelme, hogy Ursula von der Leyen lehet az Európai Bizottság elnöke, mondta Martin Schulz a Spiegelnek. Hozzátette: Orbán Viktor megakadályozta, hogy Frans Timmermans legyen a bizottsági elnök, aki „a jogállamiság elvét képviselte az EU-ban” – írja az Origo.

Martin Schulz 23 évig volt a német szocdemek képviselője az Európai Parlamentben, 2012-től 2017-ig az EP-elnöke volt. 2017-2018-ban ő lett az SPD elnöke és kancellárjelöltje.

Schulz azt is mondta, hogy a csúcsjelölti rendszer halott. A volt szocialista EP-elnök csalódottan támadta Ursula von der Leyent is, akit a leggyengébb miniszternek nevezett, valamint Merkelt és Macront is, akik szerinte a hátsó szobákban egyezkedtek.