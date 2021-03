Másodszor áll bíróság előtt egy keresztény cukrász LMBTQ-ügyben

Jack Phillips cukrász még 2012-ben vallási meggyőződésére hivatkozva utasította vissza a felkérést, hogy tortát készítsen egy meleg esküvőre. Emiatt bíróság elé került. Akkor Colorado állam polgári jogi bizottsága eltiltotta a cukrászt az egyedi esküvői torták készítésétől, ami bevételeinek 40 százalékát jelentették. A Phillips-et védő szervezet, az Alliance Defending Freedom (ADF) arra is felhívta a figyelmet, hogy az egyik biztos lekicsinyelte Phillips hivatkozását vallási meggyőződésére, és „megvetendő retorikai eszköznek” nevezte – írja a V4NA.

Az ügy végül 2018-ban zárult, amikor a Legfelsőbb Bíróság végül kimondta, hogy a polgári jogi bizottság vallásellenes elfogultságot tanúsított a cukrásszal szemben, és azt is, hogy egy magánvállalkozásnak joga van vallási alapon dönteni bizonyos kérdésekben.

Ezt természetesen Phillipsék ugyancsak elutasítottak, emiatt újra bíróság elé kell állnia a cukrásznak.

Jack Phillips, a Christian cake baker, was again in court for declining to make a cake that expresses messages contrary to his beliefs after an transgender attorney sued over the bakery’s refusal to make a cake to celebrate a gender transition. https://t.co/jv37GmpkDD

