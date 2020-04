Meghaladta az egymilliót a fertőzöttek száma világszerte

A legmagasabb a fertőzöttek száma az Egyesült Államokban, a legtöbb halálos áldozat pedig Olaszországban van.

Meghaladta az egymilliót az új típusú koronavírussal fertőzöttek száma világszerte csütörtök este a baltimore-i Johns Hopkins egyetem összesítése szerint. A halottak száma 51 485, és 208 949-en gyógyultak meg.

A legmagasabb a fertőzöttek száma az Egyesült Államokban (236 339), ezt követi Olaszország (115 242), Spanyolország (110 238), Németország (84 600) és Kína (82 432).

A járványnak Olaszországban van a legtöbb halálos áldozata (13 915), de számuk csütörtökön Spanyolországban is átlépte a tízezret. Az Egyesült Államokban eddig 5648 halálesetet regisztráltak.

Az Egészségügyi Világszervezet március 11-én nyilvánította világjárványnak a kínai Vuhanból globálisan szétterjedt kórt.

A SARS-CoV-2 nevű vírus a világ legtöbb államában megjelent, számos ország szigorú járványügyi intézkedéseket vezetett be a terjedés lelassítására. Ugyanakkor továbbra is gondot jelent globálisan a tesztek elvégzése, ezért a fertőzöttek valós száma jóval magasabb is lehet.

Borítókép: Az új koronavírus okozta megbetegedésben szenvedőknek kialakított szükségkórház a madridi Ifema kongresszusi és kiállítási központban 2020. április 2-án.