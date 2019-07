Meghurcolta, majd ejtette a magyar városvezető elleni vádat a román ügyészség

Csaknem három és fél év vizsgálódás után vádemelés nélkül zárta le a román korrupcióellenes ügyészség (DNA) az Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester ellen indított bűnvádi eljárást – erről az elöljáró maga számolt be a Facebook-oldalán.

A DNA ügyészei 2016. február 17-én a polgármester lakásában és az irodájában is házkutatást tartottak. A vádhatóság akkor azt közölte, hogy a gyanú szerint nem rendeltetésszerűen használt fel egy olyan EBRD-hitelt, amelyet közpénzből kell visszafizetni. Antal Árpád 2016 februárjától

két hónapig nem tölthette be a hivatalát,

egy évig nem hagyhatta el az országot,

másfél évig hatósági felügyelet alatt állt, ami azt jelentette, hogy

több mint száz alkalommal kellett jelentkeznie a rendőrségen,

vagyonát egy időre zárolták.

A vádhatóság most azt közölte a polgármesterrel, hogy minden vádat ejtettek ellene. Az elöljáró felidézte:

a környezetéből összesen 47 embert hallgattak le, és a lehallgatási jegyzőkönyv több mint 11 ezer oldalt tesz ki.

Lehallgatták

a lakását,

az autóját,

az irodáját, és

követték mindenhova.

A polgármester szerint a lehallgatások széles körét mutatja, hogy a jegyzőkönyvekben olyan telefonbeszélgetés is szerepel, amelyben Kelement Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke a feleségével beszélget.

Antal Árpád szerint

ez az ügy elsősorban nem róla szólt, hanem arról, hogy valakik meg akarták félemlíteni a romániai magyar közösséget.

„Arról is szólt, hogy valakik nem voltak érdekeltek egy székelyföldi város dinamikus fejlődésében, és mindent meg akartak tenni, hogy a fejlődést visszavegyék. Ez sajnos részben sikerült, mert nekem is sok energiámat felemésztette az ügy, a polgármesteri hivatal alkalmazottaiét is, akik meg voltak félemlítve, ahogyan a vállalkozók is, hiszen nem véletlen hogy nagyon sok közbeszerzésen nem jelentek meg cégek, mert mindenki arra gondolt, aki a sepsiszentgyörgyi önkormányzattal dolgozik, az meg lesz hurcolva” – írta Antal Árpád a közösségi oldalon, megjegyezve, hogy

a román törvények szerint nincs lehetősége jóvátételt kérni a meghurcoltatásáért.

Kelemen Hunor szintén egy Facebook-bejegyzésben közölte: ennek a történetnek most jó vége lett, de

ismét bebizonyosodott, hogy a román állam az erdélyi magyar vezetőkre, a romániai magyar közösségre biztonsági kockázati tényezőként tekint.

Szerinte a cél megijeszteni és elvenni a bátorságot közösségi vezetőktől, hogy a magyar ügyet képviseljék.

„Azt szeretném, ha egyértelmű lenne, és a jó szándékot látná mindenki abban, amikor a hatalmi ágak szétválasztását kérjük és a független igazságszolgáltatásért lépünk fel. Soha nem a törvénytelenséget védjük, nem a rossz oldalon állunk, és nem valaki számára akarunk előnyt teremteni. Antal Árpád ügye is azt bizonyítja, hogy igazunk van” – fejtette ki Kelemen Hunor.

Borítókép: Antal Árpád polgármester beszédet mond az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kitörésének 170. évfordulója alkalmából tartott sepsiszentgyörgyi ünnepségen 2018. március 15-én