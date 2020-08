Migrációs katalizátor lehet a járvány

A nyári hónapokban, a koronavírus-járvány gyengülésével ismét emelkedni kezdett az Olaszországban partot értő illegális bevándorlók száma. Lampedusa polgármestere vészhelyzetet hirdetne.

A Magyar Nemzetnek nyilatkozó szakértő szerint a járvány a hátráltató tényező után a katalizátor szerepét is betöltheti.

Idén már több illegális bevándorló érkezett Olaszországba, mint tavaly egész évben – az összehasonlítás annak tükrében is szembetűnő, hogy az Európában és Afrikában is kitört koronavírus-járvány miatt tavasszal a legtöbb ország lezárta határait, így a tavaszi hónapokban nagy aktivitás nem volt tapasztalható a földközi-tengeri migrációs útvonalakon.

Idén több mint 14 ezer migráns ért partot Olaszországban, miközben 2019 ugyanezen időszakában csupán négyezer volt a számuk.

A bevándorlási hullám felerősödésére Lampedusa polgármestere, Salvatore Martello is felhívta a figyelmet, hiszen a hatezer lakosú szigeten naponta több száz migráns köt ki. Több mint ezer illegális bevándorló szorong Lampedusán, tízszer többen, mint ahány embert a regisztrációs központ be tud fogadni.

Salvatore Martello a nyár eleje óta sürgeti a vészhelyzet elrendelését Luciana Lamorgese belügyminisztertől és Giuseppe Conte kormányfőtől. A belügyminiszter azonnali segítséget ígért, amely azonban még nem érkezett meg.

A miniszterelnök ugyanakkor azt mondta:

„Nem hagyhatjuk, hogy tömegek utazzanak illegálisan Olaszországba, és az olaszoknak a koronavírus elleni küzdelem során hozott áldozatai semmivé váljanak.”

Az olasz kormány migrációs politikája kevésbé erélyes és szigorú, mint a jobboldali, jelenleg ellenzékben lévő Matteo Salvini tavaly szeptemberig tartó belügyminisztersége alatt.

Bár a kormányváltással nem romlott drámaian a migrációs helyzet Olaszországban, mint azt sokan várták, mindenképp visszatért a megengedőbb politika, a bevándorlás humanitárius aspektusa. A koordináció, a hatékonyság és az egységes koncepció hiánya nem segíti Olaszország hatékony fellépését a migrációval szemben, holott a kormány belpolitikai érdeke is azt kívánja, hogy ezt a folyamatot lassítsa, hiszen a társadalomban nagyon komoly a migráció elutasítottsága – mondta a lapnak Janik Szabolcs.

A Migrációkutató Intézet igazgatóhelyettese szerint nem véletlen, hogy Lampedusára elsősorban Tunéziából érkeznek illegális bevándorlók, hiszen a sziget mintegy száz kilométerre fekszik a tunéziai partoktól, kis motorcsónakkal sem lehetetlen megtenni ezt a távot.

A szakértő a koronavírus-járvány gyengülésével, illetve a nyári meleggel magyarázta a bevándorlás felerősödését, de Tunézia esetében arra is figyelmeztetett, egy gazdaságilag nehéz helyzetben lévő országról van szó, ahol évek óta két számjegyű a munkanélküliség. Janik Szabolcs szerint míg a járvány eddig hátráltató tényező volt, később akár katalizátorként is szolgálhat, hiszen a migrációs útvonalak szempontjából a kibocsátó és a tranzitországoknak tekinthető államokban most kezdett romlani a vírushelyzet, márpedig az ebből keletkező társadalmi és gazdasági károk elvándorlásra késztethetik az Afrikában és a Közel-Keleten élőket.

Arra a kérdésre, hogy a júliusban indult német EU-elnökségnek melyek a prioritásai a menekültügyi rendszer reformjában, Janik Szabolcs azt mondta: vegyes kép tárul elénk. A közös menekültügyi rendszer reformját tűzi ki célul, amit igazságosabb, működőképes és válságálló rendszerként ír le.

A programadó dokumentumban megjelenik a felelősség és a szolidaritás újragondolásának célkitűzése is, miközben továbbra is szerepel benne „a menedéket keresők igazságos elosztása egy méltányos felelősségmegosztási rendszer keretében”. A terv bevezetné az előzetes vizsgálatot az unió külső határain, tehát aki eleve nem jogosult menekültstátusra, azt be sem kell engedni. A hazaküldés hatékonyságának javítása is cél, illetve a tranzit- és kibocsátó régiókkal történő együttműködés.

Prioritásként szerepel a külső határvédelem megerősítése, illetve a belső schengeni határnyitás megőrzése. Ugyanakkor a legális migrációs lehetőségek bővítése is szempontként szerepel, ami azt sugallja, hogy önmagában nem a bevándorlással van probléma, hanem az illegális migrációval – vázolta fel a vegyes képet az elemző. Hangsúlyozta: a kérdés az, hogy az Európai Bizottság őszre tervezett javaslatcsomagjából mit karol fel a német EU-elnökség, s végül miben egyeznek meg a tagállamok.