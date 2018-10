Migránsbarátok kezébe került a migráció ügye

Folytatódnak a globális porondon az erőfeszítések, hogy a migrációt pozitív színben tüntessék fel. Ennek jele, hogy hivatalosan is átvette a Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) irányítását a portugál António Vitorino – olvasható a Magyar Idők írásában.

Így az ENSZ égisze alatt működő valamennyi migrációs szervezet élére európai diplomata került, adta hírül a brüsszeli Politico hírportál, amely azt is tudni véli: a szocialista Vitorino – aki korábban uniós biztosként tevékenykedett – a brüsszeli bevándorláspolitikai szakemberek jó részét magával viszi Genfbe.

Az európai befolyásnövelés nemcsak abból a szempontból érdekes, hogy az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának (UNHCR) élén is euró­pai áll az olasz Filippo Grandi személyében, hanem mert ­Vitorino érkezésével hosszú évtizedek óta először fordul elő, hogy nem az Egyesült Államok delegálja az IOM vezetőjét.

