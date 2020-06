Migránsok vertek tábort Párizs központjában

Június 29-én hétfőn este több mint hetven kísérő nélküli kiskorú migráns vert sátortábort Párizs belvárosában a Place de la République közelében, az akciót három migránsmentő álcivil szervezet, a Comede, az Utopia56 és a milliárdos spekuláns Soros Györgyhöz köthető Médecins Sans Frontières (Orvosok Határok Nélkül) szervezte azzal a céllal, hogy nagyobb összegű támogatást és jobb ellátást kapjanak a migránsok az őket befogadó francia államtól – írja a V4NA hírügynökség.

A tiltakozó migránsok nagykorúként szerepelnek a nyilvántartásban, de fellebbeztek és azt szeretnék, hogy a francia állam kiskorúként bánjon velük egészen addig, amíg megszületik ügyükben a végső döntés. Mivel az eljárás akár évekig is eltarthat, azt szeretnék elérni, hogy addig kiskorúként tartsák őket számon, mert akkor veszélyeztetettnek számítanak és jobb bánásmódban részesülnek, mint nagykorúként.

A Soros Györgyhöz köthető álcivil szervezet, a Médecins Sans Frontières adatai szerint jelenleg mintegy 300 fiatal bevándorló él Párizsban és a külvárosokban, szállodákban vagy az utcán. Áprilisban, a karantén idején több ügyvéd és NGO már felhívta a párizsi főügyész figyelmét arra, hogy ezek a kísérő nélkül Franciaországba érkezett kiskorú bevándorlók komoly veszélynek vannak kitéve, mivel nincs szállásuk.

Caroline Douay, a Médecins Sans Frontières koordinátora úgy véli, hogy a párizsi és a főváros környéki Île de France régió önkormányzatainak a felelőssége lenne a kiskorú bevándorlók megfelelő szállásáról gondoskodni, mivel jelenleg csak a menekülteket támogató szervezetek segítségére számíthatnak ha szállásra, ételre vagy ellátásra van szükségük.

Az akcióban részt vevő Utopia56 nevű szervezet közreműködésével május végén szintén egy éjszaka leforgása alatt épült fel egy hatvan sátorból álló tábor a Villette parkjában, ám rengeteg helyi lakos tiltakozott a tábor ellen, így azt másnap lebontották és a lakóit, mintegy 80 embert, köztük nőket és gyerekeket buszokkal elvitték egy migránsokat befogadó központba.

Utopia56, in the middle of the night they've managed to put up 60 tent (illegal) in the beautiful Villette park, XIX district, Paris. I have mixed feelings about it.Many are very angry. Paris should find a way to solve immigration issues legally.#Immigration #Immigrant #Paris pic.twitter.com/719GEMFQT0

— *•.¸♡ Ꮆяєтє ♡¸.•* (@Gr3Te4rights) May 29, 2020