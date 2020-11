Mindenki a vakcina érkezésén dolgozik

Magyarországon egyetlen cég, a Fluart Kft. lehet képes koronavírus elleni vakcinát gyártani, de lehet, hogy ehhez új gyártósorokat kell majd beszereznie.

Magyarországon egy vállalkozás, a Fluart Innovative Vaccines Kft. lehet képes koronavírus elleni vakcinát gyártani – ezt a cég egyik képviselője megerősítette a Világgazdaságnak. Iparági szakértők szerint azonban az Oroszországban kifejlesztett szérum más technológiát igényel, mint amilyen eljárással az influenza elleni védőoltás készül.

Lehetséges, hogy a Fluart Kft.-nek új gyártósorokat kell majd beszereznie, ha az a döntés születik, hogy Marországon a tavaly 1,9 milliárd forintos nettó árbevételt elérő pilisborosjenői vállalat állíthatja elő a koronavírus elleni oltást.

A cég több mint két évtizede meghatározó szereplője a magyar közegészségügy influenza elleni védekezési stratégiájának, az idén is 1,3 millió influenza elleni oltást biztosított a lakosság immunizálásához.

A vakcinafejlesztések óvatos optimizmusra adnak okot – mondta online előadásában Kemenesi Gábor virológus, a Pécsi Tudományegyetem adjunktusa. A szakember szerint nagy a verseny az oltóanyaggyártók között, de még egyik vakcina sem ért célba, hiszen a kínai fejlesztések számos lépést átugrottak, nem várták meg a klinikai vizsgálatok harmadik szakaszának lezárását, és ugyanez a tudományos probléma az orosz vakcinával is.

Ezen a héten Magyarország első európai országként kaphat az orosz Szputnyik–V oltóanyagjelöltből tíz darab mintát, amit valószínűleg a Nemzeti Népegészségügyi Központ laboratóriumában vizsgálnak majd meg. Ez a vakcina az Egészségügyi Világszervezet hivatalos vakcinajelölt-listáján is megtalálható.

Egyelőre minden koronavírus elleni készítmény, a virális szerek és a vakcinák is a klinikai kutatás harmadik szakaszában vannak. A lapnak nyilatkozó szakértők szerint elképzelhető, hogy Magyarország is beszáll az orosz oltóanyag klinikai kutatásaiba, és önkénteseken tesztelik majd az oltás hatékonyságát.

Ahhoz ugyanis, hogy a Szputnyik–V-ből engedélyezett oltóanyag lehessen, előbb be kell oltani 40 ezer önkéntest, majd hat hónapig nyomon kell követni a tesztalanyok életét, és ezután nyújthatják be a vakcinát törzskönyvezésre. Ha a hatóság mindent rendben talál, akkor kaphat zöld utat a fejlesztés.

Az oltóanyag-engedélyezés terén két út áll Magyarország előtt. Az egyik, hogy az Európai Gyógyszerügynökségnél (EMA) engedélyezteti a koronavírus elleni oltást, ez szakértők szerint hosszú és bonyolult engedélyezési folyamat.

Ám a pandémia időszakában lehetőség van arra is, hogy nemzeti hatóság mondja ki egy-egy vakcináról, hogy biztonságos és hatékony, ez pedig Magyarországon az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet lehet.

Magyarország évek óta saját maga engedélyezteti és gyártja például az influenza elleni vakcinát is. Egy ilyen folyamat akár fél évig is eltarthat, most valószínűleg gyorsabb eljárás következhet, de a hatóság semmilyen járványidőszakban engedélyeztetett gyógyszer esetében nem enged a szakmai minőségből. Szakértők szerint a többi oltóanyag esetében centrális lehet az engedélyeztetési folyamat, vagyis az EMA-tól kaphat törzskönyvet a többi vakcina.