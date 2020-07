Mozgássérült lányt használt fel álhíréhez a 444

Rétvári Bence szerint a szóban forgó gimnázium akadálymentesítési munkálatai már elkezdődtek.

„Visszatérne az iskolájába a vonatbaleset miatt kerekesszékbe kényszerült lány, de a tankerület sokallja a gimnázium akadálymentesítésének 7,5 milliós költségét.” Ezt a kacifántos címet adta a 444.hu újságírója annak az írásnak, amelyben arról értekeznek, hogy egy vonat alá esett diáklány közel egyéves rehabilitáció után ismét visszatérne régi iskolájába, a Teleki Blanka Gimnáziumba, csakhogy – mint írják – a 120 éves épület nem akadálymentesített, a tankerület pedig jelezte: az akadálymentesítésre nem tudnak forrást biztosítani. Mindez Tóth Csaba, Zugló parlamenti képviselőjének írásbeli kérdéséből derül ki, amit az Emmit irányító Kásler Miklósnak írt. A Magyar Nemzet szerint a 444.hu hatásvadász címe azért is érthetetlen, mivel Rétvári Bence jelezte a lapnak, vizsgálják a lehetőségeket annak érdekében, hogy a közeljövőben az akadálymentesítés is megvalósulhasson, mely reményeik szerint minden tanulónak lehetővé teszi, hogy tanulmányait gond nélkül végezhesse.

Rétvári Bence a közösségi oldalán is megcáfolta a 444.hu hamis állításait. „Első ütemben a vizesblokk akadálymentesítése indult meg, augusztusban érkezik a széklift. A rámpákat most gyártják. Egyetlen magyar sincs egyedül!” – írta a feltöltött fotókhoz, amelyeken azt akadálymentesítés munkálatai láthatók. Valóság vs. balliberális fake news: 1-0.

Megkezdődött a Teleki Blanka Gimnázium részleges akadálymentesítése

Valótlan állítás jelent meg több sajtóorgánumban a XIV. kerületi Teleki Blanka Gimnáziummal kapcsolatban. A beszámolók a Tóth Csaba MSZP-s országgyűlési képviselő írásbeli kérdésében megfogalmazott hamis állításra épültek, miszerint az intézményt fenntartó tankerületi központ nem biztosít forrást az iskola akadálymentesítésére. A beruházásra azért van szükség, mert a Közép-Pesti Tankerületi Központ 2020. június végén értesítést kapott arról, hogy a XIV. kerületi Teleki Blanka Gimnázium mozgáskorlátozottá vált tanulója a 2020/2021-es tanévben folytatja tanulmányait az intézményben. A sajtóhírekkel szemben a valóság az, hogy a tankerületi központ 2020. július 6-án megkezdte az épület részleges akadálymentesítését, a munkálatok jelenleg is zajlanak. Ezeknek a fejlesztéseknek a becsült értéke 17,5 millió forint, amelyet teljes egészében a fenntartó finanszíroz. A 2020/2021-es tanév kezdetére a tankerületi központ biztosítja a tanuló számára a megfelelő infrastrukturális feltételeket az intézményben. A fenntartó ezenkívül a tanuló szükségleteinek megfelelően az iskolai oktatásával kapcsolatos egyéb feltételeket is biztosítja.