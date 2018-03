MSZP-s jelölt fia vesz részt a brüsszeli országjelentés megírásában

Az MSZP-támogatással Siófokon induló Magyar György ügyvéd fia is részt vesz a brüsszeli országjelentés elkészítésében, amelyet szerdán hoznak nyilvánosságra. A szintén jogász végzettségű Magyar Gábor korábban azzal híresült el, hogy ő volt az ügyvédje Biszku Bélának, az egykori véreskezű, kommunista belügyminiszternek.

Magyar Gábor korábban azt nyilatkozta, hogy addig nem tér vissza Magyarországra, amíg meg nem bukik a nemzeti kormány – olvasható a 888.hu cikkében.

Magyar György ügyvéd gyakori vendég volt Havas Henrik egykori ATV-s műsorában, a Havas a pályán adásaiban. Az azóta szexuális zaklatási botrányaiba belebukó Havas egy alkalommal megkérdezte az ügyvédet, hogy a fia miért vállalta el Biszku ügyét. Magyar erre diplomatikusan azt válaszolta, hogy szakmai szempontok miatt érdekelte az eset a fiát. (Mivel a csatorna törölte az adás régebbi felvételeit az ATV internetes oldaláról, ezért az ügyvéd pontos szavait a lap nem tudja már felidézni.)

A szakmai kíváncsiságnál, kihíváskeresésnél azonban többről van szó. Magyar Gábor az elmúlt években tudatosan állt bele olyan ügyekbe, amelyekkel úgy gondolta, hogy árthat a hazai jobboldalnak.

Ez történik ismét, hiszen szerdán kiadja Brüsszel a legújabb országjelentést, amelynek Magyar Gábor az egyik szerzője.

Magyar Gábor és Biszku Béla

Magyar Gábor egy 2011-es blogbejegyzésben már a kommunista bűnösök felelősségre vonását lehetővé tevő új törvény ellen is szót emelt, akkor még a kritikát főleg szakmai szempontok szerint fogalmazta meg. 2017 szeptemberében már nem rejtette véka alá politikai véleményét.

„minden készen állt az Orbán-rezsim ideológiai alapvetésének megfelelő eredményt hozó kirakatperhez”

– írta Biszku ügyvédje a perről, amelyre koncepciós eljárásként tekintett.

Biszkuval kapcsolatban érdemes felidézni: életéről 2010-ben forgattak egy dokumentumfilmet, amelyből kiderült, nem bánt meg semmit 1956-tal kapcsolatban és elmondta, hogy Nagy Imre egykori miniszterelnök rászolgált a halálra. A dokumentumfilmben elhangzott állításai miatt vád alá helyezték az egykor rettegett kommunista politikust. Vádolták még emellett az 1956. december 6-ai Nyugati téri, majd a december 8-ai salgótarjáni sortüzek miatt, amely során 49 ember halt meg, köztük nők, fiatalok és egy tízéves gyermek. A sebesültek száma száz fölött volt. Biszku 1957-től irányította a belügyminisztériumot és ebben a minőségében részt vett a Kádár által elrendelt, forradalom utáni megtorlásban is. A kezéhez több száz ártatlan ember vére tapad.

Magyar Gábor többször is beszélgetett a perről Kálmán Olgával. Magyar szerepléseikor általában tárgyilagos, ám egy alkalommal megnyílt a műsorvezetőnek, amelyből kikövetkeztethető, hogy megkedvelte védencét, a kommunista gyilkos Biszkut – hívja fel a figyelmet a 888.hu.

Magyar Gábor és a vörös csillag

Magyar Gábor még a Biszku-ügy előtt a Franatolo-ügyet is vitte. A Magyarországi Munkáspárt 2006 korábbi elnöke, Franatolo János egy 2004-es pécsi szakszervezeti rendezvényen a zakója hajtókáján egy kis ötágú vörös csillaggal vonult fel, majd a helyi televíziónak nyilatkozott; a vörös csillag ezáltal a nézők számára is észlelhető volt. A szélsőbalos politikust ezután perbe fogták tiltott önkényuralmi jelkép viseléséért. Szerencséjére Magyar Gábor vette kézbe az ügyet, amely eljutott egészen Strasbourgig és végül a kommunista politikus győzelmével végződött, aki még kártérítést is kapott. Magyar Gábor akkor tehát a vörös csillag használata mellett szállt síkra.

Magyar Gábor és az emigráció

Az ügyvéd saját – és apja – blogján megjelent interjújának tanúsága szerint Magyarnak elege lett a „diktatúrából”.

„A sikerek sem maradtak el. De mostanra elég lett. Úgy éreztem, hogy ügyvédi működésemmel lényegében legitimálok egy olyan rezsimet, amely már nem felel meg az emberi jogokat tiszteletben tartó demokratikus jogállam követelményeinek… Én ebben a drámában nem szeretnék statiszta lenni, inkább felcsapok színikritikusnak”

– mondta Magyarországgal és új, brüsszeli munkájával kapcsolatban az ügyvéd.

Magyar a saját jövőjéről is beszélt. Nyíltan bevallja, hogy visszatér Magyarországra, amint „normalizálódik a helyzet”, ami az ő értelmezésében azt jeleneti, hogy amint megbukik a kormány.

„Remélem, hogy a hazai jogrendszer állapota egyszer ismét olyan lesz, hogy bárki lelkiismeret-furdalás nélkül vehet részt az igazságszolgáltatás működtetésében. Az ügyvédi kamarából sem léptem ki, csupán szüneteltetem a tagságomat. A magyarországi helyzet normalizálódásáig azonban marad a nemzetközi karrier”

– mondta.

Magyar Gábor tehát nyíltan bevallja, hogy célja a jelenlegi kormány leváltása. Ezzel még nem is lenne baj, ha nem ő írta volna a brüsszeli országjelentésben az „igazságszolgáltatás hatékonyságára és az ügyészség szervezetére„ vonatkozó részt, amelynek elvileg ”független„ véleménynek kellene lennie.

Jól látható, hogy a hazai baloldal ebben az esetben is Brüsszelbe küldte az emberét, aki kiviszi az itthoni narratívát, megírja, majd hazahozza ”független„ jelentések formájában.