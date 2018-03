Nagyon ritka idegméreg okozta a mérgezést

A szakértők azonosították a hatóanyagot, de annak pontos mibenlétéről egyelőre nem árulnak el semmit.

Amber Rudd a BBC rádiónak nyilatkozva csütörtökön elmondta azt is, hogy a helyszínre elsőként érkező rendőr, akit szintén súlyos mérgezéses tünetekkel szállítottak a helyi kórházba, már kommunikál a környezetével, de állapota még mindig súlyos.

Rudd az eddigi hivatalos nyilatkozatoknak megfelelően továbbra sem volt hajlandó felfedni, hogy pontosan milyen hatóanyaggal követték el a mérgezéses támadást, amelynek két célpontja egyöntetű brit sajtóértesülések szerint a 66 éves Szergej Szkripal, a brit külső hírszerzés (MI6) volt orosz ügynöke, az orosz katonai hírszerzés egykori ezredese, aki 2010-ben, egy orosz-amerikai kémcsere során Nagy-Britanniában telepedett le, és 33 éves lánya, Julija Szkripal.

A belügyminiszter ugyanakkor annyit elárult, hogy „nagyon ritka” idegméreg-hatóanyagról van szó.

A BBC szakértői forrásokból származó csütörtöki értesülése szerint nem szaringázról van szó – ilyen anyagot tartalmazó vegyi fegyvereket vetettek be emberi jogi szervezetek gyanúja szerint a kormányhű erők az elmúlt években a szíriai polgárháborúban, és ezt használták a tokiói metróban 1995-ben elkövetett vegyi támadás végrehajtói is -, és nem is VX idegméregről, amellyel a vizsgálat szerint Kim Dzsong Un észak-koreai vezető féltestvérét tavaly Malajziában meggyilkolták.

A BBC forrásai szerint e hatóanyagoknál is ritkább, nehezebben hozzáférhető idegmérget használtak a Salisbury városában vasárnap elkövetett gyilkossági kísérlet végrehajtói.

Arra a kérdésre, hogy ha bizonyítékok merülnek fel Oroszország felelősségére, a brit kormány készen állna-e intézkedésekre Moszkva ellen, a brit belügyminiszter a csütörtöki BBC-interjúban csak annyit mondott: ha a brit hatóságok összegyűjtöttek minden bizonyítékot arról, hogy „egyáltalán mi történt”, akkor majd „megneveznek valakit” az incidens felelőseként, „ha ezt helyénvalónak találják”. Amber Rudd hangsúlyozta: ebben az ügyben „hideg fejjel” kell eljárni, „híresztelések helyett tényekre támaszkodva”.

Mark Rowley, a Scotland Yard terrorelhárító szolgálatának parancsnoka szerda esti londoni sajtótájékoztatóján jelentette be hivatalosan, hogy a rendőrség idegméreggel elkövetett gyilkossági kísérletként kezeli az incidenst. Rowley elmondta: a két sértett továbbra is válságos állapotban van, a szintén mérgezést szenvedett rendőr állapota súlyos.

A terrorellenes szolgálat vezetője kijelentette azt is, hogy a szakértők azonosították a hatóanyagot, de annak pontos mibenlétéről – azon túl, hogy idegméregről van szó – ő sem adott további tájékoztatást.

A rendőr állapotáról a csütörtöki BBC-interjúban Amber Rudd azt mondta: a Scotland Yard terrorellenes ügyosztályától azt a tájékoztatást kapta, hogy a rendőr nem szorul intenzív ellátásra, kapcsolatban van és beszél a környezetében lévő emberekkel. „Ez azonban nem jelenti azt, hogy állapota ne lenne súlyos, továbbra is súlyos állapotban kezelik, az egész helyzet súlyos” – fogalmazott a brit belügyminiszter.