Négyheti részleges zárlat lépett életbe Angliában

Széles körű, bár a tavaszinál több szempontból lényegesen kevésbé szigorú korlátozások léptek életbe négy hetes időtartamra csütörtökön Angliában a koronavírus-járvány terjedésének megfékezése végett.

A brit kormány által elrendelt, 56 millió angliai lakost érintő, a londoni parlamentben szerda este nagy többséggel törvénybe foglalt intézkedéscsomag értelmében december 2-ig az Angliában élők csak meghatározott indokokkal hagyhatják el otthonaikat. Ezek közé tartozik a sürgősségi vagy a tervezett orvosi ellátás, az alapvető szükségleti cikkek és gyógyszerek beszerzése, a munkahelyre utazás azok esetében, akik otthonról nem tudják ellátni munkájukat, illetve a szabadtéri testedzés. Ezt az egy háztartásban élők együtt is végezhetik, de mindenki csak egy, vele nem egy fedél alatt lakó emberrel találkozhat közterületen is.

A felfrissülés, testmozgás céljából végzett szabadtéri tevékenységet ugyanakkor a mostani rendelet korántsem korlátozza olyan szigorúan, mint tavasszal.

A március végén életbe léptetett zárlat idején testedzés céljából naponta csak egyszer, legfeljebb egy órára lehetett kilépni az utcára, és a lakhely közelében kellett maradni, nem lehetett leülni a közterületi padokra és napozni sem lehetett a parkokban.

A mostani rendelet engedélyezi, sőt bátorítja a korlátozás nélküli idejű tartózkodást a szabad levegőn, a lakóhelytől távolabbi helyszínekre is el lehet utazni felfrissülés céljából, és a parkokat is korlátozás nélkül lehet használni sétára, vagy pihenésre a padokon.

A nem alapvető szükségleti cikkeket árusító boltok, valamint a pubok, a bárok és az éttermek a csütörtökön életbe lépett négyheti korlátozás idejére bezárnak, de elvitelre és házhozszállításra továbbra is lehet ételt rendelni. A pubok és a bárok is értékesíthetnek elvitelre szeszesitalt online rendelés alapján.

Az üzletek is felvehetnek online rendelést, és az így megrendelt árucikkeket a vevők a boltokban átvehetik.

Lényeges különbség a járvány első, tavaszi hulláma idején elrendelt zárlathoz képest az is, hogy ezúttal az iskolák és az egyetemek nyitva maradnak.

A tavaszi korlátozások első szakaszában – a kritikus fontosságú munkahelyeken, például a kórházakban dolgozók kivételével – a munkába járás is tilos volt, azok számára is, akiknek esetében nem volt lehetséges az otthoni munkavégzés. A kormány most is ösztönzi az otthoni munkát, de a munkahelyek nyitva maradnak, mindenekelőtt az építőiparban és a feldolgozószektorban.

Jelentős különbség az is, hogy a meghatározatlan időre elrendelt tavaszi korlátozásokkal ellentétben ezúttal van végdátuma az intézkedésnek.

A rendeletet jóváhagyó szavazás előtti szerdai alsóházi vitában Boris Johnson miniszterelnök külön is hangsúlyozta, hogy a mostani korlátozások érvénye december 2-án automatikusan lejár.

A csütörtökön életbe lépett korlátozó intézkedéscsomag komoly fordulat a brit kormány járványellenes stratégiájában. Johnson az elmúlt hetekben többször is gyakorlatilag kizárta az országos kiterjedésű zárlat újbóli alkalmazását, azzal az érvvel, hogy egy ilyen intézkedésnek katasztrofális gazdasági következményei lennének.

A brit gazdaság a március végén elrendelt zárlatot súlyosan megszenvedte: az idei második negyedévben 19,8 százalékkal – a negyedéves mérések 65 évvel ezelőtti kezdete óta példátlan ütemben – zuhant a brit bruttó hazai termék (GDP) az első három hónaphoz viszonyítva.

A kormány tudományos tanácsadó testületének tagjai azonban mind erőteljesebb nyomást gyakoroltak Johnsonra a járványellenes intézkedések kiterjesztése érdekében, tekintettel a koronavírus-fertőzések gyorsuló terjedésére.