Nehezen ment a beilleszkedés a Londonban meggyilkolt nőnek

Két női holttestet talált a londoni rendőrség egy mélyhűtőben megfagyva április 26-án.

A nyomozók lakossági bejelentés alapján szálltak ki a Canning Town városrészben lévő lakáshoz, ahol a két összefagyott női holttestet megtalálták a fagyasztószekrényben. Egyikük a török állampolgárságú, háromgyerekes Mihrican Mustafa, míg a másikuk a 32 éves Sz. Henriett, aki miskolci származású, de 2014-ben Sajópüspökiből ment ki Angliába dolgozni – írja a Boon.

2016-ban tűnt el

Sajtóértesülések szerint a nőnek 2016-ban veszett nyoma, azóta a családja már nem hallott róla semmit, így nem tudták, ezek után mi volt a sorsa. A nyomozók nem tartják kizártnak, hogy akkor halt meg, és került a fagyasztóba, míg feltételezik, hogy a török nő később került mellé. Bár mindkét testen rengeteg sérülést találtak, azt egyelőre még nem tudták megállapítani, hogy pontosan mi okozta a halálukat. A Boon munkatársai érdeklődtek a magyar rendőrségnél, hogy milyen nyomozati munka van folyamatban itthon, kérdésükre annyit válaszoltak: a külföldi nyomozók az EUROPOL-on keresztül felvették a kapcsolatot a magyar rendőrséggel, ám a tájékoztatás a nyomozást folytató brit rendőrség hatáskörébe tartozik. A Scotland Yard tájékoztatása szerint egy 50 éves férfit vettek őrizetbe gyilkosság gyanújával – később szabadlábra helyezték –, illetve egy 34 éves férfi került még a nyomozók látókörébe, aki a lakásban élt, és akit elhunytak törvényes és tisztes temetésének megakadályozása bűncselekménnyel vádolnak.

A Ripostnak nyilatkozva Henriett édesanyja és volt párja is azt mondta: a nőnek nehezen ment a beilleszkedés, a keretek, szabályok, így családját is elhagyta, amikor a két gyermek csupán 1 és 3 évesek voltak. Emiatt a család nagyon megharagudott rá, és kevéssé tartották vele a kapcsolatot. Volt párja szerint a drogokkal is meggyűlt a nő baja. Azt tudták, hogy a jobb élet reményében a szigetországba ment, de azt már nem tudják, mit csinált ott, miből élt, hol lakott vagy kivel.