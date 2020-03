Operatív Törzs: a csoportos fertőzések szakaszába lép a járvány

Az első szakasz befejeződött, a járvány egy újabb szintre lépett Magyarországon. Eddig egyedi jelleggel voltak megbetegedések. A következő napokban a csoportos fertőzések szakaszába lépünk – jelentette ki az Operatív Törzs sajtótájékoztatóján az országos tisztifőorvos.

Müller Cecília elmondta, hogy a következő szakaszban már nehezen majd lehet megmondani, hogy ki kitől kapta el a fertőzést. Jelen pillanatban is vannak olyan betegek, akiknél nem lehet tudni, hogy ki kinek adta át a fertőzést. Egy láthatatlan ellenséggel kell szembeszállnunk – mondta. Egyikünk élete sem lesz olyan, mint korábban.

A vírus terjedésének a gátlásában éppen ezért mindenkinek megvan a maga szerepe

– mondta Müller Cecília. Egy új magatartásformát kell kialakítani. Minimalizálni kell a személyes kapcsolatokat – tette hozzá. Ehhez kapcsolódnak a mostani lépések is.

Aki teheti, maradjon otthon – mondta Müller Cecília. Minden emberi érintkezés a legnagyobb lehetőségét megadja annak, hogy a vírus terjedjen. Az idősekre a legveszélyesebb a vírus, ezért maradjanak otthon – mondta az országos tisztifőorvos. Müller Cecília szólt arról is, hogy az idősek ne menjenek orvoshoz. A 65 év feletti egészségügyi dolgozókra is komoly veszély leselkedik, ezért kivonódnak a munkából, de számítanak a segítségükre. Mindenki telefonon kérje a segítséget – tette hozzá. A nagyszülők látogatását időben ki kell tolni, és a tömegközlekedést is mellőzni kell.

Müller Cecília elmondta, hogy nagyon fontos a helyes kézmosás. Az egészséges embereknek nincsen szüksége maszkra – tette hozzá. Akik külföldről jönnek haza, akkor azok vonuljanak kéthetes önkéntes karanténba.

Lehetővé vált az egészségügyi munkaerő átcsoportosítása, ha ez szükségessé válik. Felelős magatartásra van szükség, hogy a járvány görbéjét a lehető leglaposabbra helyezzük, és elhúzódó legyen – mondta Müller Cecília.

Délután 3-kor zárnak majd a vendéglátóhelyek

Lakatos Tibor elmondta, hogy Csehországban, Lengyelországban, és Szlovákiában is több beteg van, mint Magyaroszágon. Éppen ezért volt szükség a ma bejelentett intézkedésekre. Lakatos közölte, hogy az üzletek egy részében 15 óra és reggel 6 óra között nem lehet majd tartózkodni. A vendéglátóhelyeken nem lehet tartózkodni 15 óra és reggel 6 óra között. Nem lehet zenés-táncos rendezvényt tartani. A tiltás a házasságra és a temetésre nem vonatkozik. Nemcsak a vendéglátóhelyek, hanem az előadóművészeti helyek látogatása is tilos lesz.

A higiéniai termékeket árusító boltok, a benzinkutak és az élelmiszerboltok nyitva lehetnek 15 óra után is. Aki megszegi a zárva tartás szabályait, annak 500 ezer forintos büntetést kell fizetnie – jelentette ki Lakatos Tibor.