Orbán Viktor: Európa határait meg kell védeni

Európa megtelt, amiből az következik, hogy a kontinens határait meg kell védeni – mondta Orbán Viktor miniszterelnök kedden az Országházban újságírók előtt, miután tárgyalt Manfred Weberrel, az Európai Néppárt EP-frakciójának vezetőjével.

hozzátéve, hogy Magyarország ennek jegyében nyújtotta be javaslatait a tervezett új európai bevándorlásszabályozáshoz, amely „ma inkább elosztásközpontú”.

„Nem a migránsok elosztásával kell foglalkoznunk, kötelező kvóta szóba sem jöhet, hanem nekünk azzal kell foglalkoznunk, hogy ne tudjanak bejutni Magyarország és az Európai Unió területére illegális migránsok” – jelentette ki Orbán Viktor, aki szerint Európában egyre több támogatót tudhat magáénak ez az álláspont.

Azzal kapcsolatban, hogy Manfred Weber a bajor Keresztényszociális Unió (CSU) egyik vezető politikusa, a miniszterelnök kifejtette: Németországban nemrég alakult új kormány, és „nekünk is fontos, hogy a németekkel és azon belül pedig a bajorokkal kitüntetetten jó kapcsolatunk legyen”.

„Sosem titkoltuk el, hogy a bajorokat mi példaképnek is tekintjük, mi is szeretnénk egy olyan erős és gazdag országot, mint amilyen Bajorország. Ez látszólag most még messze van, de ezt a célt mi nem adtuk fel”