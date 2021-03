Orbán Viktor: kérek mindenkit, oltassa be magát! – HALLGASSA MEG!

A miniszterelnök vasárnap reggel a Kossuth Rádión számolt be a koronavírus elleni védekezés legfrissebb intézkedéseiről és a vakcinázási folyamatról.

Ezt ne hagyja ki! Az LMBTQ-jogok mentén is törhet a szivárványkoalíció

Cikkünket frissítjük!

Orbán Viktor a beszélgetés elején azt mondta, hogy lehet tartani a napi 63 ezres oltási adatot. Három dolog kell a tempóhoz: legyen, aki beadja, elegen regisztráljanak, és kell elég vakcina is. Megrendeltünk 13 millió embernek elég nyugati vakcinát, és rendeltünk 3,5 millió ember számára elég keleti vakcinát. Az orosz és kínai idejében, míg az unió által szétosztott vakcinák nem érkeznek, vagy lassan érkeznek.

Orbán Viktor közölte, hogy a harmadik hullám erősebb mint a második. Két dolgot kell figyelnünk: a folyamatosan emelkedő esetszámokat és a vakcinákat. Most úgy látszik, hogy 3 millió felett van a regisztráltak száma, és az újonnan regisztráltak között nagy arányban vannak a 60 év felettiek.

Az Operatív Törzs döntése értelmében a később regisztráló időseket előrébb veszik a sorban. Egyelőre nem kell külföldi segítség, több ágyunk van mint bárkinek Európában, és a legtöbb lélegeztető készülék is. A rezidensek is készültségbe helyezték magukat.

Az interjút itt tudja meghallgatni:

Orbán Viktor szólt arról is, hogy minden támadás dacára a magyar egészségügyben mindent megtesznek. Nagyon nehéz hét előtt állunk – tette hozzá.

Orbán Viktor szólt arról is, hogy most csak olyan vakcinával oltanak, amelyből kétszer kell kapni. Ezért is van raktáron vakcina, és aki ennek az ellenkezőjét állítja, az sunyi módon hazudik. A járványügyi szakembereink komoly emberek, és nem bocsátkoznak semmilyen kalandba, és ők is részt vesznek a szakmai vitákban a vakcinák beadása körüli vitákban.

Bármennyire türelmetlenek vagyunk is, ezért hallgatni kell a szakemberekre.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy az egész világon a legjobban fertőzött terület az Európai Unió, mindez pedig azt jelenti, hogy a világ lakosságnak 5,5 százaléka EU-s, míg az áldozatok 20 százaléka innen származik. Az oltásokat tekintve Izrael is jóval előrébb tart, és a britek is – tette hozzá. Az átlagos átoltottság 7 százalék alatt van az unióban, tehát itt valami nincs rendben. Ezt elszúrták – mondta a kormányfő.

Az Astrazeneca is levelet írt, hogy néhány százezerrel kevesebb vakcinát küld majd – ismertette a kormányfő. Aki nem rendelt keleti vakcinát, az nem tud mit csinálni. Igaza van az osztrák kancellárnak, mert valami nem stimmel. Orbán Viktor elmondta, hogy nem lakosságarányosan osztják el a vakcinákat. Ha nem rendeltünk volna keleti vakcinát, akkor nagy bajban lennénk.

Borítókép: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor kormányfő a Kossuth Rádió stúdiójában, ahol interjút adott a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban 2021. március 5-én