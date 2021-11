Orbán Viktor: akik nincsenek beoltva, életveszélyben vannak – HALLGASSA MEG!

A miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorában beszél.

Az összes virológus szerint nyakig vagyunk a negyedik hullámban – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó Reggelt Magyarország!, hangsúlyozva:

aki nincs beoltva, az nem csak magára, hanem mindenkire veszélyt jelent.

„A virológusok szakvéleménye alapján a védelmi intézkedések nem védenek meg a fertőzéstől, csak lassítják a vírus terjedését. Az egyetlen dolog ami megvéd az az oltás. Azt is tudjuk, hogy a második oltás beadása után a vakcina védőereje 4-6 hónap után gyengül, ezért indokolt a harmadik, emlékeztető oltás felvétele is” – mutatott rá.

A kormányfő szerint

bár mindenkinek jogában áll a saját életéről dönteni, de a baj még mindig az, hogy nincs mindenki beoltva, mert ha mindenki védett lenne, akkor nem lenne negyedik hullám, vagy maximum csak hullámocskáról beszélnénk.

Mint elmondta: az oltatlanok elhúzzák a járvány időszakát és az oltáselleneseknek is rá kell döbbenniük, hogy vagy beoltatják magukat, vagy belehalhatnak a fertőzésbe, Hangsúlyozta, meg kell győzni az oltáselleneseket arról, hogy már eddig is beoltottak minket jó pár halálos betegség ellen, ezért vagyunk még életben. „A tudománynak is idő kell természetesen, de tíz millió emberből sok százezren nem élnénk, ha más halálos betegségek ellen nem lennénk beoltva” – fogalmazott. Arra is emlékeztetett:

tízmilliónyi oltásunk van, nemcsak harmadszor, hanem negyedszer is képesek vagyunk beoltatni mindenkit.

„A közigazgatás, amely az oltásokat szervezi, hivatása tetőfokán van, le a kalappal előttük” – jegyezte meg, és külön köszönetet mondott az egészségügyi dolgozóknak, a rendvédelmi dolgozóknak és a katonáknak is. Orbán Viktor kiemelte: most léptették életbe azt a korábbi intézkedést, hogy a rendvédelemnél és az egészségügynél felmondási tilalom van. „Sokan nem boldogok ettől, de az élet most ezt kívánja meg” – tette hozzá.

A kiskunhalasi járványkórházzal kapcsolatban a miniszterelnök elmondta: ez központi irányítású intézmény, amelyet akkor nyitnak meg, ha szükség lesz rá. Egyelőre erre nincs szükség.

A benzinárak maximalizálásával kapcsolatban úgy fogalmazott: ez a rezsicsökkentés része. Eddig a piaci viszonyok határozták meg az üzemanyagok árat, és a kormánynak nem kell beavatkoznia, de most azt kell elérni, hogy legyen is üzemanyag, és annak az ára ne hasson kedvezőtlenül a teljes gazdaságra. Az áremelkedés ugyanis a szolgáltatások és termékek árát is megemelné, ami a jelen körülmények között nagyon ártalmas volna – mutatott rá.

A kisvállalkozók megsegítéséről a piaci rezsiár kapcsán Orbán Viktor elmondta: létrehoztak egy árszabási rendszert, amelyet egyetemes szolgáltatásnak neveznek, ezek védik a háztartásokat és például az önkormányzatokat. „A vállalkozások számára eddig ez nem volt nyitott, azonban kiszámoltuk, hogy ha a kisvállalkozások számára ezt megnyitjuk, akkor mennyit tudnak nyerni, azok a szereplők pedig, akik az energia szállításával és értékesítésével foglalkoznak, mennyit fognak veszíteni” – fejtette ki, majd rámutatott: a nagy piaci szereplők kibírják, a kormány döntés közelében van.

Az a helyzet, hogy a brüsszeli bürokrácia „vért hány” a rezsicsökkentéstől

– fogalmazott a miniszterelnök, majd kiemelte: Brüsszelben a multik diktálnak. A rezsicsökkentéssel és árcsökkentéssel a multiktól veszik el a pénzt és adják vissza az embereknek.

„A kormány az emberek oldalán áll, a baloldal a multik oldalán”

– mutatott rá a magyar viszonyokra.

Orbán Viktor arra is emlékeztetett: 2002 és 2010 között kétszeres-háromszoros volt az energiaár Magyarországon, mivel a multik úgy állították be a saját érdekeiket, mintha az közérdek volna. „A baloldal hibát követ el azzal, hogy a nagyvállalatok mellé áll az emberek helyett és engedik, hogy aztán kivigyék a profitot az országból” – hangsúlyozta. A miniszterelnök szerint a bajban mindenkinek ki kell venni a feladatát a közös terhekből. Orbán Viktor arra is emlékeztetett, hogy a magyar baloldalon olyan kijelentések hagyják el egyes politikusok száját, amelyek politikailag megölik a kijelentőt.

Azok a baloldali megnyilvánulások, amelyek szerint magas a benzinárat úgy kell kezelni, hogy kevesebbet használjuk az autót, megölik a kijelentő gazdáját

– mutatott rá, majd megjegyezte: ebben a kérdésben nem kellene a kormány ellen politizálni, hanem az emberek érdekét kellene képviselni.

Borítókép: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor kormányfő interjút ad a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban a Kossuth Rádió stúdiójában 2021. október 15-én.