Négymillió beoltottnál megnyílik a szolgáltatások széles köre a védettséggel rendelkezőknek – HALLGASSA MEG!

A miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában adott interjút péntek reggel. Közölte, a jövő hét közepén, szerdán-csütörtökön meglehet a négymillió beoltott is, akkor megnyitják a szolgáltatások széles körét azok előtt, akiknek van védettségi igazolványuk.

Orbán Viktor a beszélgetés elején azt mondta, hogy a WHO vezetőjével izgalmas beszélgetést folytatott. Az érdekelte, hogy lesz-e még egyszer ilyen vírus. „A nyitást nem a WHO véleményétől tettük függővé” – tette hozzá.

„Rám is vár egy korsó sör a teraszomon, mert ez az egy év nehezen kibírható volt, rosszkedvünk egy év óta tart” – mondta Orbán Viktor a nyitás kapcsán. Közölte:

a kijárási tilalom este 23 órakor kezdődik szombattól.

A jövő hét közepén meglesz a négymillió beoltott is. Orbán Viktor elmondta, hogy a következő lépés az lesz, hogy a szolgáltatások széles köre megnyílik a védettségi igazolvánnyal rendelkezők előtt.

Megnyílnak a színházak, a tánc- és zeneművészeti események, a cirkusz, az edző- és fitnesztermek, a jégpályák, az állatkertek, a fürdők és uszodák, a játszóházak, a sportesemények, a kalandparkok, és kinyithatnak a szállodák, valamint az éttermek belső helyiségei is.

Az egy oltással rendelkezők között egy százalék a visszabetegedési arány

Messze 50 százalék fölött volt az iskolákba és óvodákba járó gyerekek aránya – mondta a kormányfő. Az egy oltással rendelkezők között egy százalék a visszabetegedési arány – ismertette Orbán Viktor.

Továbbra is az oltás pártján kell lenni

Szólt arról is, hogy a felnőtt lakosság fele védett lesz a jövő hétre, de ennek ellenére további regisztráció kell. Most indult egy új internetes felület, ahol időpontot lehet kérni – közölte. Továbbra is az oltás pártján kell lenni. Az oltásellenesek hangja erős, a teljes baloldal idetartozik – mondta a kormányfő.

Az oltásellenesség mostani formája, hogy a vakcinák hatékonyságát vonják kétségbe.

Oltani fogják a 16–18 év közöttieket

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy ha minden magyart beoltottak, akkor a világból is érkezhetnek a magyarok oltásra. A 16–18 év közöttiek beolthatóak Pfizerrel, ezért annyi Pfizert kell elkülöníteni, amennyi elég ennek a korosztálynak. Az ő oltásuk rendjéről a következő napokban tesznek közzé információkat.

Mi még nem vállaljuk, hogy a 12–16 év közöttieket lehessen oltani – tette hozzá.

A kormánynak cselekvőképesnek kell lennie

Orbán Viktor a veszélyhelyzet meghosszabbításáról azt mondta, hogy az ország cselekvőképességét fenn kell tartani, a kormánynak cselekvőképesnek kell maradnia, mivel a járványhelyzet nem múlt el. Jól döntöttünk, hogy beadtuk ezt az indítványt – tette hozzá.

Látható, hogy lépésről lépésre újraindítjuk az országot, de a kormánynak akcióképesnek kell lennie.

„Több tiszteletet az embereknek”

Orbán Viktor úgy fogalmazott, az emberben van egy rossz érzés, amikor a halottak számával vívnak politikai csatát. „Több tiszteletet az embereknek, épp elég nagy baj, ha egy is meghal. Valahogy mégiscsak beszélni kell erről, de több méltósággal kéne tenni. Nem szívesen veszek részt a halálozási statisztikákról szóló vitákban” – tette hozzá.

Elmondta, hogy Magyarország egy tartható pozícióban van a halálozásokat tekintve az utolsó békeévhez képest. Itthon nem tesznek különbséget aközött, hogy valaki Covidban halt meg, vagy Coviddal halt meg.

Rengeteg érdek van a vakcinák körül

A kormányfő a vakcinák kapcsán elmondta, túl sok érdek van a háttérben.

„A gyógyszergyárak érdeke is közbeszól, így sok esetben nem lehet tudni, hogy pénz vagy szakmaiság van a vakcinák körüli vitákban. Politikai vita is kialakult a vakcinák körül, de Magyarország ebből kimaradt” – mondta a kormányfő. „Csak jó és rossz vakcina van, nem keleti és nyugati” – tette hozzá.

„Ha életről van szó, akkor nem szabadna politikát csinálni belőle. Németországban is egyre többen teszik félre a politikát. Most azért állunk jól az oltásokkal, mert Magyarországnak senki nem mondhatja meg, hogy mit tegyen, vagy mit ne tegyen” – mondta.

Orbán Viktor szólt arról is, hogy a jövőben is egy-egy rendelettel kell módosítani a költségvetést, mivel gyorsan változnak a dolgok.

A 2021-es módosított és a 2022-es költségvetés is a gazdaság újraindításáról szól.

„Megindítottunk egy hatalmas lakásfelújítási programot, több százmilliárd forint jutott a vállalkozásoknak, sok minden megindult” – mondta.

„Most előre kell nézni”

Orbán Viktor elmondta, hogy a pénteki brüsszeli megbeszéléseken nincs miről tárgyalni, mivel a pénzügyi kérdések rendezve vannak. Az unió jövőjét érintő kérdések ennél sokkal fontosabbak – tette hozzá.

„Szeretném látni, hogyan készül fel az unió egy hasonló járványhelyzetre, és hogyan alakul az új amerikai adminisztrációval való kapcsolat, és nem szorul-e be az unió Kína és az USA közé. A vezetésnek is megvan a maga szabályrendszere. Most előre kell nézni” – fogalmazott.

Elismerés a rendőröknek

Orbán Viktor szólt arról is, hogy az emberek nem elnyomó szervezetet látnak a rendőrségben, hanem a rend őrét. „Ha nincs egy világos rend, akkor nincs szabadság” – mondta.

„A rendőrség helye az emberek fejében a tiszteletre méltó foglalkozások között van, a válság idején sok időt töltöttem velük. Egyszerre kellett a migránsokkal szemben védekezniük, valamint szigorúbb határrendészeti intézkedéseket tenniük a járvány miatt. A közrend nem bomlott fel a mostani járványhelyzetben sem” – emelte ki Orbán Viktor, hozzátéve, hogy az elismerés tekintetében az orvosok és az ápolók mellett a rendőröket is meg kell említeni.

