Orbán Viktor hirdetések nélkül is rommá veri az ellenzéket a közösségi térben

Karácsony Gergely közösségi oldalára több mint 120, Dobrev Klára oldalára 77, Jakab Péter oldalára pedig több mint 10 milliót költöttek ezidáig. A miniszterelnökére egy forintot sem.

Úgy vezet a közösségi médiában Orbán Viktor miniszterelnök, hogy arra egyetlen forintot sem költ – ez derül ki a Facebook-hirdetéstárának adataiból, valamint a Telex.hu heti összefoglalóiból – írja a Mandiner.

Amint azt a balliberális portál írta, szeptember 17. és 24. között 582 ezer interakciót szerzett összesítve, szemben Karácsony Gergellyel főpolgármesterrel, kormányfőjelölt-aspiránssal, akinek ez az érték 198 ezer lett. A harmadik helyre ugyancsak egy miniszterelnök-jelölt futott be. Jakab Péter Jobbik-elnök 195 ezer interakciót zsebelt be a Facebookon, Gyurcsány Ferenc pedig 186 ezret.

Orbán Viktor ráadásul folyamatosan tartja vezető szerepét a Facebookon (és az Instagramon),

hiszen szeptember 10-17. között 258 ezer interakciót szerzett az ezen a héten is csak második helyen végző Karácsony Gergellyel szemben (akinek 194 ezer interakciót sikerült szereznie), szeptember 3-10. között pedig ismét a főpolgármestert utasította háta mögé 517 ezer interakciójával a 174 ezerrel szemben.

Van mit a tejbe aprítani a baloldalnak

Úgy tűnik, hatalmas ára van annak, hogy az ellenzéki politikusok felszínen tudjanak maradni a közösségi médiában. Budapest első emberének – akinek az elmúlt hetekben nemigen sikerült megugrania a 200 ezres interakciós szintet – Facebook-oldalára csupán szeptember 18. és 24. között 25 millió 858 ezer 765 forintot költöttek, de beszédes az is, hogy a folyamatosan kampányoló politikus oldalára

2019. április 15. óta összességében 122 millió 968 ezer 220 forintot áldozott a Fővárosi Önkormányzat,

a Párbeszéd Magyarországért, a Mindenki Budapestért Egyesület, illetve a Kilencvenkilenc Mozgalom Egyesület.

A Demokratikus Koalíció (DK) miniszterelnök-jelöltjének oldalára – Karácsony Gergelyhez hasonlóan – több tízmilliós nagyságrendben költenek. A szeptember 18. és 24. közötti időszakban 11 millió 513 ezer 722 forintot fordított Dobrev Klára oldalára a DK; 2019. április 15. óta pedig 77 millió 844 ezer 713 forintot. Ebből nem kis részt vállalt az Európai Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetségének (S&D) európai parlamenti képviselőcsoportja.

Bár Jakab Péter Facebook-oldalára közel sem áldoznak annyit, mint Karácsonyéra vagy Dobrevére, azonban említésre méltó, hogy a szeptember 18-24. között 2 millió 806 ezer 400 forintot költött a Jobbik. 2019. óta pedig 14 millió 600 ezer 465-öt.

Több milliós költések más ellenzéki politikusoktól is

A Facebook hirdetéstárának böngészéséből kiderül, hogy az esélyesebb ellenzéki kormányfőjelöltek mellett Gyurcsány Ferenc, Szabó Tímea, Ujhelyi István, Kálmán Olga és Z. Kárpát Dániel oldalaira is több milliót költöttek már.

Igen gyengén teljesít Karácsony Gergely: „Jól látható, a főpolgármester főként erre a felületre összpontosítja a kampányát, aminek a hátterében az áll: a televíziós szereplések vagy egyéb nyilvános kampányesemények során sokkal gyengébben teljesít, ezért igyekeznek őt ezektől az eseményektől a lehető leginkább megkímélni és a Facebook jelentette biztonságos kommunikáció mezején tartani” – fogalmazott a Mandiner megkeresésére Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője. A szakértő szerint

feltűnő, hogy Karácsony Gergely Facebook-költéseit az a 99 Mozgalom állja, amely állítólag adományokból finanszírozza magát.

Úgy véli, ezzel kerülik ki a kampány és pártfinanszírozási szabályokat, amelynek keretében például külföldi pénzeket nem lehet elfogadni, a mozgalom azonban elfogadhat.

„Nem lepődnék meg, ha Karácsony mozgalmának a finanszírozása, így a hirdetései mögött külföldi donorok, akár a Soros-hálózat is ott lenne” – vetette fel, rámutatva arra is: a főpolgármester és a többi baloldali politikus hiába költenek el tízmilliókat a saját Facebook-oldaluk hirdetésére, Orbán Viktor mindenféle reklám nélkül is messze a legnépszerűbb a közösségi oldalon, „lényegében rommá veri a teljes ellenzéki mezőnyt”.

Mi állhat az ellenzék gyengélkedése mögött?

Deák Dániel szerint az ellenzéki miniszterelnök-jelöltek nagyrésze nem önazonos szerepet visz, hanem főként külföldi szakemberek által kitalált kommunikációs paneleket puffogtatnak. „Nagyon feltűnő, hogy

nincsenek önálló gondolataik, a nyugati liberális szlogeneket igyekeznek csupán szóról-szóra meghonosítani.

Ezt érzi a Facebook népe is, sokkal inkább jutalmazzák azokat a politikusokat vagy közszereplőket, akik önazonosak és a megnyilvánulásaik során önálló gondolatokat fogalmaznak meg” – mutatott rá a szakértő, hangsúlyozva:

„Ez jellemző Orbán Viktorra is, aki nem csak Magyarországon, hanem európai színtéren is fogalmazott már meg több olyan gondolatot, ami egyedinek és úttörőnek számított, sokszor emiatt támadták is, de amint azt a migráció kapcsán láttuk, előbb-utóbb bevett állásponttá vált.”

Véget ért a baloldal dominanciája a közösségi térben

A XXI. Század Intézet vezető elemzője érdeklődésünkre felvetette, a közösségi oldalokon sokáig az volt a jellemző, hogy ott kizárólag a balliberális vélemények jelentek meg, a jobboldaliak nemigen tudtak hatékonyan kommunikálni ezeken a felületeken, „az átlag jobboldali felhasználók pedig nem merték kifejezni véleményüket a balliberális véleményterror miatt”.

Csakhogy az utóbbi időszakban komoly változás következett be azzal, hogy a Megafon és a Patrióta kezdeményezésének köszönhetően jobboldali véleményformálók tucatjai jelentek meg a közösségi felületeken, ami szemmel láthatóan nagyon irritálja a baloldali politikusokat és propagandalapokat – folytatta Deák Dániel.

„Nem meglepő, hogy szinte heti rendszerességgel jelentetnek meg lejárató cikkeket vagy próbálják támadni vagy tiltani a jobboldali véleményvezéreket. Ez ugyanakkor úgy tűnik éppen az ellenkező hatást éri el: még inkább feltüzelik a jobboldali közönséget, amely már lényegesen aktívabb a Facebookon is, mint korábban” – tette hozzá.

A szakértő úgy véli, ez látszik a miniszterelnök Facebook-oldalán is, ahol nagyon sokan kifejtik már a véleményüket, sőt meg is osztják az ott megjelenő tartalmakat. Ugyancsak pozitív fejlemény Deák Dániel szerint, hogy lényegében az összes jobboldali politikus már jóval professzionálisabban használja a közösségi platformokat, „amely ugyancsak előremutató jelenség”.