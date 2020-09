Orbán Viktor is felköszöntötte a születésnapos ENSZ-t (videó)

Orbán Viktor miniszterelnök boldog születésnapot kíván az ENSZ-nek alapítása 75. évfordulójának alkalmából.

Orbán Viktor az Európai Tanács elnöke, Charles Michel Twitter-oldalán vasárnap közzétett videóban úgy fogalmazott:

A videóban az Európai Tanács és az Európai Parlament elnöke mellett az Európai Unió 27 tagállamának vezetője is felköszönti a 1945. október 24-én alapított szervezetet.

Long live the @UN! From the European Union #UNGA75.

We can only address global issues by working together and promoting international cooperation.

Pulling together we can build more resilient and greener societies.

🇺🇳 UN & EU 🇪🇺

UNITED WE ARE STRONGER pic.twitter.com/BVTh5bduCX

— Charles Michel (@eucopresident) September 27, 2020