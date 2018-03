Orbán Viktor: meg kell tartani magyar országnak Magyarországot

A kormányfő Nyíregyházán egy padon állva tartott beszédet a helyi lakosoknak.

Meg kell védenünk, amit elértünk és meg kell tartani magyar országnak Magyarországot – fogalmazta meg a választás tétjét Orbán Viktor miniszterelnök, aki kedden tette közzé nyírségi útjáról szóló videóját a Facebook-oldalán.

A kormányfő Nyíregyházán – egy padon állva – arra kérte a jelenlévőket, hogy támogassák a Fidesz-KDNP két egyéni jelöltjét, Szabó Tündét és Vinnai Győzőt.

A miniszterelnök a rögtönzött beszédben kétfajta országot különböztetett meg: azokat, amelyeket népvándorlással, migrációval elfoglaltak vagy el fognak foglalni, és azokat, amelyek nem hagyják magukat.

Magyarország az utóbbi csoportba tartozik – jelentette ki, hozzátéve: ma a polgári, nemzeti és keresztény erőkön kívül senki nincs, akiben lenne elég kurázsi és bátorság, hogy megvédje az országot nemcsak a népvándorlással, hanem Brüsszellel és a nagy európai országokkal szemben, akik „ide akarják küldeni a fölösleget”.

Orbán Viktor azt is megfogalmazta: a migráció nemcsak azért baj, mert egy idő után már a kultúrát is veszélyezteti. „Szeretnék erről is egyenesen beszélni, ez pénzügyi kérdés is” – hangoztatta, megjegyezve: „persze nekünk alapvetően szívkérdés” is.

Hozzátette, nem tudja megígérni, hogy egyszerre van lehetőség nyugdíjemelésre, csokra, gyermekek utáni adókedvezményre, és közben évente 9 millió forint jut migránsonként az idejötteknek.

„Egész egyszerűen emberileg nem lehet elképzelni, nem lehet vállalni, jobb, ha világosan beszélünk”

– emelte ki.

A miniszterelnök a választás komoly tétjeként hivatkozott az elért eredmények megvédésére és arra, hogy meg kell tartani magyar országnak Magyarországot. Ennél nagyobb tét nem lehet – fűzte hozzá.

