Ötszáz embert vettek őrizetbe erőszakszítás gyanújával Etiópiában

Őrizetbe vettek az etióp hatóságok 503 embert azzal a gyanúval Oromia régióban, hogy erőszakcselekményeket akartak provokálni a hétvégi hálaadó ünnepségen. Lőfegyvereket, kézigránátokat foglaltak le tőlük – jelentette pénteken az állami hírügynökség.

A Fana tévé és rádió értesülése szerint nem csak ebben a régióban, hanem az ország több más részén, köztük a fővárosban, Addisz-Abebában is meghiúsított a rendőrség és a hírszerzés erőszakcselekményeket, amelyeket a legnagyobb etnikai csoport, az oromók idei hálaadó fesztiválja idején követtek volna el, vagy provokáltak volna ki.

Az etióp főügyész egy héttel ezelőtt jelentette be, hogy vádat emeltek mintegy kétezer ember ellen a nyári erőszakos tüntetésekkel kapcsolatban. A tüntetések kiváltó oka az volt, hogy agyonlőtték Hahalu Hundessza énekest. A főügyész hozzátette akkor, hogy további vádemelésekre is számítani lehet a zavargásokba fordult tiltakozóakciókkal összefüggésben. Legalább 166 ember vesztette életét ezeken a megmozdulásokon részben a biztonsági erőkkel történt összecsapásokban, részben etnikai villongásokban. Több mint kilencezer embert vettek őrizetbe, köztük több politikust is az ország legnépesebb tartományában, Oromiában.

Az oromo népcsoporthoz tartozó Hundesszát Addisz-Abeba Gelan Condominiums nevű külvárosában lőtték le június 29-én. Sokan úgy tartották, hogy Hundessza zenéjével a kormányzat által elhanyagolt legnagyobb etiópiai népcsoport, az oromók jogaiért szállt síkra. Hundessza, aki korábban politikai fogoly volt, a szintén az oromo népcsoporthoz tartozó Abij Ahmed miniszterelnök hatalomra kerüléséhez vezető 2018-as tüntetések idején vált ismertté.

Etiópia Afrika második legnépesebb országa és a kontinens egyik leggyorsabban növekvő nemzetgazdasága. Az országban jövőre választásokat tartanak. A több évtizednyi kormányzati elnyomás keltette csalódottság és az Abij Ahmed hatalomra kerülése óta bevezetett demokratikus reformok felbátorították a regionális befolyással rendelkező politikusokat, hogy kihívják a kormánypártot. Mindez gyakran etnikai villongás formájában is testet ölt.