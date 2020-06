Rákóczi személye mindörökre összefonódott a magyar szabadsággal

Rákóczi fejedelem becsületesen, bátran, hittel és önfeláldozóan szolgálta ezt az országot, személye mindörökre összefonódott a magyar szabadsággal – jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter pénteken Zalaegerszegen.

Gulyás Gergely II. Rákóczi Ferenc újonnan állított mellszobrának avatásán arról beszélt, hogy a vezérlő fejedelem olyan pillanatban állt az ország élére, amikor ellenállásra volt szükség.

Azt mondta: a Habsburg-ház elfeledte mindazt az áldozatot, amelyet „a magyarság az európai kereszténység pajzsaként az oszmán hódítással szemben meghozott”, Magyarországot fegyverrel meghódított tartományként kezelte.

A Rákóczi által megszervezett állam és hadsereg nem volt képes arra, hogy a Habsburg monarchia egyenlő ellenfelévé váljon, de a katonai vereség ellenére mégis olyan békét sikerült biztosítania, amely Magyarországot egy évszázadra a béke hajlékává tette – hangsúlyozta Gulyás Gergely.

Zalaegerszegen jól használják fel a forrásokat

Zalaegerszeg azok közé a városok közé tartozik, amelyek rohamosan fejlődnek, ahol látszik, hogy jól használják fel a forrásokat – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter pénteken Zalaegerszegen egy 1,7 milliárd forintos városfejlesztési projekt zárásán. Gulyás Gergely kiemelte: Zala megye mindig fontos szerepet játszott az ország életében, Zalaegerszeg pedig most is „motorja a nyugati határszélen egyre inkább felgyorsuló látványos fejlesztéseknek”. Részleteket nem említve a tárcavezető azt mondta: a közeljövőben újabb bejelentések várhatók, amelyek ezt még inkább alátámasztják, mert az eddig is a világ technológiai élvonalába tartozó vállalkozások mellett – a járműipari tesztpályának köszönhetően – újabbak is érkeznek.