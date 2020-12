Soros embere a Jobbikban Gyurcsány személyzetise volt

Az ünnepek előtt, 2020. december 23-án számolt be az Origó arról, hogy Gyöngyösi Márton uniós képviselő brüsszeli társaságának több tagja is a Jobbik Soros-embereként ismert Teplán István alapítványából érkezett. A Magyar Nemzet most újabb részleteket tárt fel Teplán múltjából, amelyekből világossá válik, hogy személyében nemcsak Soros György, de Gyurcsány Ferenc kulcsemberéről, kormányzati személyügyi főnökéről is beszélhetünk.

„Azt hittem, a Soros. Vagy ő Gyurcsányt irányítja? Diliházban ne keress logikát" – ütötte el vicceskedve Jakab Péter azt a baráti hangú kérdést, amelyet a jobbikos Alfahír tett fel neki a minap egy interjúban. Teplán István személyében ugyanakkor a Magyar Nemzet bemutatja azt a személyt, aki sok évig dolgozott előbb Soros egyetemi embereként, majd Gyurcsány Ferenc főszemélyzetiseként, az elmúlt években, az egykori radikális párt baloldali fordulatának felerősödésével párhuzamosan viszont a Jobbik szellemi holdudvarának fő alakjaként tűnt fel. Nem magyarként definiálta az egyetemet A Budapesti Közgazdaság-tudományi Egyetemen szociológiából doktorált, miután a New York-i Állami Egyetemen mesterképzésen vett részt szociológiából és történelemből. Teplán, aki egy befolyásos akadémikus fiaként is ismert, már 1989-ben Soros György mellett szerepelt. Egyike volt azoknak, akik az említett év áprilisában a milliárdossal együtt kitalálták a Soros-egyetem tervét, a Heti Válasz egy 2004-es cikke szerint: „a Közép-európai Egyetem létrehozásának ötlete 1989-ben Dubrovnikban fogant meg George Soros, Hanák Péter, Vásárhelyi Miklós, Teplán István és Bojtár Endre fejében.” A Soros-évkönyv 1990-es kiadása szerint Ladányi János és Teplán István 200 ezer forintos ösztöndíjban részesült, „a pályázó szociológusok a nyaralóépítések társadalmi összefüggéseit kutatják”. Teplán hosszú évekig tevőlegesen is dolgozott a Soros-egyetem gazdasági igazgatójaként a belvárosi épület felépíttetésén és az intézmény átköltöztetésén. 1999. október 6-án a balliberális Népszabadság Transznacionális iskola című cikkében szólalt meg Teplán, sőt a cikk címe is az ő megfogalmazása. Az egyetemet egyébként nem magyarként, hanem az egész régió egyetemeként definiálta az írásban. 2001-ben Teplán a Magyar Hírlapnak már az egyetem „általános alelnökeként” nyilatkozott. 2006-ban aztán ő sem úszta meg, hogy a választás előtti kitüntetéseső elérje. A Gyurcsány-kormány a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje (polgári tagozata) kitüntetést adományozta Teplán Istvánnak, a Közép-európai Egyetem alapító tagjának, általános elnöknek, egyebek közt ugyanilyen elismerésben részesült Vértes András közgazdász, vagy éppen Felcsuti Péter korábbi munkásőr, aki a Raiffeisen Bank vezérigazgatójaként a devizahitelezés egyik magyarországi atyja. Együtt bukott a rendszerrel Teplán azonban nemsokára még közelebb került a Gyurcsány-rendszerhez, 2007. december 3-án már bemutatkozó interjút adott a Napi Gazdaságnak mint a Kormányzati Személyügyi Központ (KSZK) új főigazgatója. A cikket idézzük: „[…] a váltásról azt mondja, hogy régen eljött már az ideje, ugyanis szinte a rendszerváltás óta az intézménynél dolgozott, és szeretett volna valami mást is kipróbálni. Az utolsó lökést a CEU vezetésében Bokros Lajos vezérigazgatói kinevezése után kialakult stratégiai viták adták meg. Eredetileg nem gondolt rá, hogy az államigazgatásban vállalna munkát, de később felhívták a figyelmét a KSZK üres főigazgatói posztjára.” Az írásból sajnos nem derül ki, hogy ki hívta fel Teplán figyelmét, de a Gyurcsány által létrehozott, az államigazgatási reformok egyik centrumaként eltervezett intézmény esetében nehezen tartjuk elképzelhetőnek, hogy maga a kormányfő ne fordított volna különleges figyelmet a személyügyekben létfontosságú vezetői tisztség betöltésére. Teplán emelkedése ezt követően folytatódott, 2008. október 15-én, azaz még mindig Gyurcsány miniszterelnöksége idején ötéves időtartamra a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium elnökévé is kinevezték. Hivatalait a balliberálisok 2010-es bukásáig töltötte be. Kiáltvány a Népszabadságban 2012. október 20-án egy szokásosnak mondható balliberális kiáltvány jelent meg a Népszabadságban. „Az Orbán-rendszer leváltása, egy új, párbeszéden és összefogáson alapuló, demokratikus, európai rendszer létrehozása az ország és a nemzet érdeke. Ezért az 1956-os forradalom emléknapján együttműködésre, összefogásra szólítjuk fel mindazokat, akik gondolkodni és cselekedni kívánnak egy igazságosabb és szolidárisabb, demokratikus és jogállami, egy európai Magyarország létrehozásért.” Az aláírók között Teplán István olyan neves balliberálisok társaságában tűnt fel, mint például Bárándy Péter, Ferge Zsuzsa, Heller Ágnes vagy éppen Lengyel László. Ezt követően Teplán 2017. decemberében tűnt fel ismét, akkor a Magyar Nemzet Teplánnak a Die Presse számára írt vendégkommentárját szemlézte. Teplán a Jobbik metamorfózisát próbálta szalonképessé tenni a bécsi lapban. 2018-tól a Soros-ember befolyása még erősebbé vált a pártban, és egy idő után már azt is megengedte magának, hogy ő jelölje ki egy kamera jelenlétében a Jobbik számára követendő utat.