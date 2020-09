Soros karmestere már reagált is a leleplezésre

„Egyesek Magyarországon boldogtalanok a munkánk miatt? Vajon miért?” – írta cinikusan a Magyar Nemzet cikkére reagálva a Euro­pean Stability Initiative (ESI) elnöke a Twitteren. A lap által a Soros-hálózat karmestereként bemutatott Gerald Knaus egy, a Magyar Nemzet hétfői címlapjáról készült fotót is linkelt a bejegyzéséhez.

Some in Hungary are unhappy about our work? Why? Hm … (https://t.co/uhC1XrXQd3)

They might be even unhappier in a few weeks when they read this, I fear: https://t.co/7zmCDlAseW

⁦@ArminWolf⁩ ⁦@janboehm⁩ ⁦@Maximilian_Popp⁩⁩ ⁦⁦@ecfr⁩ pic.twitter.com/co1sUIge3t

— Gerald Knaus (@rumeliobserver) September 7, 2020