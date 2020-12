Szankcionálta a néppárt Deutsch Tamást

Az Európai Néppárt európai parlamenti frakciója szerda este megbüntette Deutsch Tamást egy korábbi nyilatkozata miatt. Erről közleményben is tájékoztatott az EPP. Mint azt a Twitteren tudatták, a 142 leadott szavazat elsöprő többsége, 133 voks szólt a Fidesz politikusának szankcionálása mellett. Hatan ezt ellenezték, hárman pedig tartózkodtak. A néppárti frakció soraiban összesen 187 képviselő ül – írja a Magyar Nemzet.

At tonight's Group meeting the @EPPGroup has adopted this decision on @dajcstomihttps://t.co/rr2DN85YYV

— EPP Group (@EPPGroup) December 16, 2020