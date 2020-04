Szlávik János: egyre több a beteg

A Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője azt reméli, hogy júniusra „kifut” a koronavírus-járvány, és őszre, legkésőbb jövő tavaszra rendelkezésre áll hatékony védőoltás a fertőzés ellen.

A szakember az M1 aktuális csatornán hétfő este elmondta: egyre több a beteg, és a magyarországi lélegeztetőgépek száma egyelőre megfelelő.

Úgy folytatta, egyre több idős ember kerül kórházba a fertőzéssel, ez összefügg azzal, hogy sok idősotthonban találnak újabb betegeket.

Beszélt arról is, hogy a halálozási arány az utóbbi időben nem emelkedik. Az infektológus emlékeztetett arra, hogy márciusban csak a Dél-pesti Centrumkórházban kezeltek fertőzötteket, mára Budapesten és országszerte nagyon sok egészségügyi intézményben vannak koronavírusos betegek, több járványkórház is felkészült a betegek – akár intenzív terápiát igénylő – ellátására is. Ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy elegendő kapacitás áll rendelkezésre.

Szlávik János szerint a járvány május 3-ára várt csúcsa „egy darabig el fog húzódni, nagyon sok beteg lesz még májusban”, ugyanakkor – fűzte hozzá – nagyon reméli, hogy a járvány júniusra kifut. Kérdésnek nevezte azonban, hogy a fertőzés ősszel milyen mértékben tér vissza. Hozzátette: azt reméli, hogy őszre, télre, legkésőbb tavaszra már lesz a fertőzés ellen hatékony védőoltás.

Szólt arról, hogy a fertőzöttek akár nyolcvan százaléka tünetmentesen vagy enyhe tünetekkel eshet át a fertőzésen, éppen ezért kell az idős embereket különösen védeni. A járvány megoldása az lesz, ha az idős embereket el tudjuk különíteni a fiataloktól – jelentette ki.

A koronavírus ellen alkalmazott gyógyszerekre térve kifejtette: a fertőzés ellen igazoltan hatékony gyógyszer egyelőre nincs, de egyes malária- HIV-, és a C típusú májgyulladás-ellenes szerek Magyarországon is hatékonyak lehetnek. A Dél-pesti Centrumkórházban sokféle ilyen készítményt alkalmaznak, és az előzetes eredmények szerint ezek valóban hatékonyak lehetnek – mondta.

A Pesti úti idősotthonban történt fertőződésekkel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy az ország ezer időseket gondozó intézménye fokozott figyelmet igényel, lakóikat, az ott dolgozókat folyamatosan tesztelni kell, mivel ők a leginkább veszélyeztetettek. Ha meg tudják akadályozni, hogy az idősotthonokban elterjedjen a járvány, elkerülhető lesz az a „hatalmas, apokaliptikus” pandémia, amely egyes nyugat-európai országokban látható – közölte. Szlávik János arra hívta fel a figyelmet: a járványgörbe ellaposodása segít abban, hogy ne legyen annyi haláleset, mint Nyugat-Európában.

Borítókép: Ápolónő egy lélegeztetőgépen lévő beteg mellett a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház járványkórházként működő Semmelweis Tagkórházának intenzív osztályán, az egyik elkülönítőben Miskolcon 2020. április 7-én.