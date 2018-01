A tatabányai katasztrófavédelmi igazgató bukott bele az igibácsis botrányba

Az érintett megyei vezetőt felelősségre vonták és január 3-tól nem tölt be vezetői pozíciót, valamint távozott a katasztrófavédelemtől.

Mint arról korábban beszámoltunk: szolgálati telefonjáról küldött obszcén üzeneteket, és önmagáról készített pornográf felvételeket egy huszonéves lánynak az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) egyik ezredese.

A lány éveken át dolgozott a katasztrófavédelem egyik megyei központjában, annak igazgatója figyelt fel a fiatal, tapasztalatlan beosztottra. Viszony alakult ki közöttük. A lány a telefonjában „igibacsi”-ként mentette el főnöke számát. Később azonban megtudta, hogy az ezredesnek rajta kívül több nővel is viszonya van, és nem akarja elhagyni őket érte. Az OKF kirúgta a szervezettől a vezetőt, súlyosan etikátlannak nevezve a viselkedését.

Ugyanez a katasztrófavédelmi igazgató volt érintett a nyári poligráfos botrányban, amikor felmerült: haveri és szeretői alapon vezetik az igazgatóságot.

A kemma.hu megtudta: nem csupán a beosztottjának küldött obszcén üzenetek miatt válhatott kínossá az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak az igibácsiként elhíresült katasztrófavédelmi vezető, aki a magömlést lávafolyamhoz hasonlította, hanem azért is, mert már 2017 nyarán is az ő terhelt ügyeivel volt tele a sajtó. Az érintett megyei vezetőt felelősségre vonták és január 3-tól nem tölt be vezetői pozíciót, valamint távozott a katasztrófavédelemtől.

A Kisalföld információi szerint a Komárom-Esztergom megyei katasztrófavédelmi igazgató bukott bele a botrányba és ő volt az, aki volt partnerének, egy fiatal hölgynek obszcén üzeneteket küldött. A lapnak az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság nem volt hajlandó pontosítani, hogy melyik megye érintett. Péntek reggelre azonban, nem sokkal az után, hogy kemma.hu felhívta az igazgatóságot, eltűnt a tűzoltó ezredes fényképe és neve a vezetők közül, és mint a lap megtudta, az igazgatóságot már az igazgatóhelyettes vezeti.

Hajdu Márton tűzoltó alezredes, az OKF szóvivője megerősítette: helyben, szervezeti szintű helyettesítéssel oldják meg az irányítást. Szóba került, hogy egyként kezelik-e a nyári poligráfos és a mostani igibácsis botrányt. Elmondta: bár területileg nem beszélhetünk két külön ügyről, de egyébként külön kezelik.

Így kezdődött

A húszas éveiben járó lány néhány napja fordult a nyilvánossághoz, és mint elmondta, először tetszett neki, hogy felfigyelt rá az igazgató. A telefonjában „igibacsi”-ként volt elmentve a száma. Aztán B. megtudta, hogy rajta kívül még több más nő is van az ezredes életében, és esze ágában sincs elhagyni őket érte, írta meg a langlovagok.hu.

A lány azért vetett véget a kapcsolatnak (amibe belefért a munkahelyi szex és tipi-tapi is), mert kiderült, több nő is van az ezredes életében. Fel is mondott, s bár állítása szerint a kirendeltségvezető figyelmeztette, hogy jobban teszi, ha hallgat, mégsem tett így. Azt mondta, szeretné, ha ez mással nem történne meg.

Hozzátette, felsőbb helyről annyi figyelmeztetést kapott korábban az igazgató, hogy ne tartson szeretőket.

Valószínűsíthetően nyáron, amikor szintén a langlovagok.hu megszellőztette: névtelen levél kering a szervezeten belül egy dunántúli katasztrófavédelmi igazgatóság több vezetőjének összefonódásáról, vezetői hibákról, az összeférhetetlenségi szabályok kijátszásával maszekolásról, házastársak megcsalásáról, haverok és szeretők felfelé ívelő karrierjéről.

A poligráfos vizsgálatok

Megkezdődött a kutatás a levélíró után, az igazgató célkeresztjébe pedig a helyettese került, aki a tisztázása érdekében poligráfos vizsgálatot is vállalt. Kiderült: nem ő írta a levelet, mégis eltávolították a posztjáról, de a testületen belül maradt. A langlovagok.hu szerint később egy újabb poligráfos vizsgálatot nem vállaló tűzoltósági főfelügyelő panaszt tett a vizsgálat kezdeményezése és egyáltalán amiatt, hogy a vizsgálat megtagadását beismerésként értékelték, nem pedig a munkája alapján ítélik meg lojalitását. A panasz után egy héttel visszavonta vezetői megbízatását a megyei igazgató, és mivel nem fogadott el alacsonyabb beosztást, 2018 március 30-tól szolgálati jogviszonya meg fog szűnni.

A lap munkatársai megnézték a Komárom-Esztergom megyei katasztrófavédelem honlapját. Az igazgató január 5-én kora reggel még szerepelt a vezetők között, aztán levették onnan, tűzoltósági főfelügyelőt viszont nem találtunk, ellenben más igazgatóságok honlapjaival, ahol az ebben a beosztásban dolgozók is fel vannak tüntetve.