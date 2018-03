Theresa May szerint orosz katonai méreggel próbálták megölni Szkripalt és lányát

A brit kormányfő hétfőn este tájékoztatott az egykori kém, Szergej Szkripal és lányának mérgezésével kapcsolatos vizsgálat eddigi eredményeiről. Az orosz külügyi szóvivő válaszul cirkuszi show-nak minősítette May bejelentését.

Theresa May szerint fegyverekben is használható minőségű, Oroszországban kifejlesztett idegméreggel követték el a délnyugat-angliai Salisbury városában múlt héten történt gyilkossági kísérletet Szergej Szkripal, a brit külső hírszerzés (MI6) volt orosz ügynöke, az orosz katonai hírszerzés egykori ezredese és lánya, Julija Szkripal ellen.

A brit kormányfő hétfőn kora este tájékoztatta a londoni alsóház képviselőit a vizsgálat eddigi eredményeiről és a brit kormány nemzetbiztonsági bizottságának hétfői üléséről.

May kijelentette: a brit védelmi minisztérium Porton Downban működő vegyi és biológiai kutatóintézetének szakértői megállapították, hogy a felhasznált méreg a „Novicsok” nevű hatóanyagcsoportba tartozik.

Tekintettel az idegméreg mibenlétére, valamint arra, hogy Oroszország már korábban is végrehajtott „államilag támogatott” merényleteket, a brit kormány „nagyon valószínűnek” tartja, hogy a Szkripalék elleni támadás mögött is Oroszország áll – mondta a brit miniszterelnök.

Theresa May szerint ezt a feltételezést támasztja alá az is, hogy a brit kormány tudja: Oroszország korábban gyártott ilyen idegméreg-hatóanyagot és e gyártóképessége jó eséllyel ma is megvan.

A brit kormányfő szerint csak két lehetséges magyarázat kínálkozik a március 4-én Salisburyben történtekre. Az egyik az, hogy „az orosz állam által közvetlenül országunk ellen elkövetett cselekményről” van szó, a másik az, hogy az orosz kormány elveszítette az ellenőrzést „e potenciálisan katasztrofális hatású” idegméreg felett, és lehetővé tette, hogy az mások kezére jusson.

Theresa May elmondta: Boris Johnson külügyminiszter hétfőn bekérette Oroszország londoni nagykövetét a minisztériumba, és megkérdezte tőle, hogy a két lehetőség közül melyik az igaz. Johnson közölte a nagykövettel, hogy Oroszországnak azonnali és maradéktalan tájékoztatást kell adnia a Novicsok-programról a vegyi fegyverek tilalmát ellenőrző nemzetközi szervezetnek.

Johnson kedd estig kért választ Moszkvától a brit felvetésekre. Theresa May kijelentette: London szerdán tekinti át részleteiben az orosz kormány válaszát, de ha nem érkezik hiteles válasz, a brit kormány azt a következtetést fogja levonni, hogy az orosz állam törvénysértő módon erőt alkalmazott az Egyesült Királyság ellen.

A brit miniszterelnök közölte: ebben az esetben a parlament előtt fogja ismertetni Nagy-Britannia válaszintézkedéseit.

May szerint e gyilkossági kísérletet, amelyet fegyverekben is használható minőségű idegméreggel követtek el egy brit városban, nemcsak Szkripalék, hanem az Egyesült Királyság elleni bűncselekménynek is minősül, olyannak, amely ártatlan civilek életét tette kockára.

A brit kormány nem fogja eltűrni az ilyen gyilkossági kísérleteket az Egyesült Királyság területén – mondta hétfő esti alsóházi felszólalásában Theresa May, akinek beszédére Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő a következőképpen reagált:

„Ez egy cirkuszi show a brit parlamentben. A következtetés egyértelmű: ez egy újabb provokációra épülő információs és politikai kampány”

Kijelentette: Moszkva arra hívja fel Londont, hogy tárja fel, milyen eredménnyel zárult az Alekszandr Litvinyenko, az Alekszandr Perepicsnij, Borisz Berezovszkij és még sok más személy ügyében folytatott nyomozás, „akik rejtélyes módon haltak meg brit földön”.