Több amerikai államban kötelezővé tették az utcán is a szájmaszkot

Ohió, Minnesota és Indiana kormányzója is a fertőzöttek számának növekedésével indokolta a döntést.

Az Egyesült Államok több tagállamában kötelezővé tették helyi idő szerint szerdán az utcán is a szájmaszkot.

Ohióban, Minnesotában és Indianában is folyamatosan emelkedik az újonnan diagnosztizált vírusfertőzöttek száma, és ezért mindhárom államban mindenkinek kötelező lesz a szájmaszk viselése az utcán és a munkahelyen egyaránt.

Tim Walz, Minnesota demokrata párti kormányzója szerdán este írta alá a rendeletet, amely szombattól teszi kötelezővé a szájmaszkot. Eric Holcomb, Indiana republikánus kormányzója azt jelentette be, hogy hétfőtől lesz kötelező az állam egész területén a szájmaszk viselése, utcán és beltéren – boltokban, munkahelyeken – egyaránt. Minden nyolcévesnél idősebb indianainak hordania kell majd a védőmaszkot. Ohio szintén republikánus kormányzója, Mike DeWine már csütörtöktől előírta az államban mindenütt érvényes maszkviselési kötelezettséget, mégpedig minden, tízévesnél idősebb ohiói számára. Kate Brown oregoni kormányzó szerdán meghosszabbította az államban eddig is érvényben lévő maszkviselést. A demokrata párti politikus bejelentette, hogy a kötelezettséget az ötévesnél idősebbek számára is kiterjeszti. Egyben korlátozta a presszókban, éttermekben, templomokban és a közélet más zárt tereiben egyszerre jelenlévők számát. Péntektől száz embernél több nem gyűlhet össze ezeken a helyeken.

A szövetségi fővárosban, Washingtonban Muriel Bowser polgármester csütörtöktől tette kötelezővé a szájmaszkok viselését az utcákon. Bowser közölte: aki nem tartja be az előírást, komoly pénzbüntetésre számíthat. Egyúttal bejelentette azt is, hogy október 9-ig meghosszabbítja az egészségügyi szükségállapotot.

A fővárosban, valamint a szomszédos Marylandben és Virginiában folyamatosan emelkedik az újonnan regisztrált fertőzöttek száma. Marylandben különösen megugrott a Baltimore-ban és a tengerparti vidékeken diagnosztizált fertőzöttek száma. Változatlanul heves a járvány Kaliforniában, Arizonában, Texasban és Floridában. Donald Trump amerikai elnök szerdai sajtókonferenciáján bejelentette, hogy a kormány további ötmilliárd dollárt ad az idősotthonoknak, amelyekben a járvány aránytalanul sok halálos áldozatot követelt.

A baltimore-i Johns Hopkins egyetem és kórház szerda esti adatai szerint az Egyesült Államokban több mint 3 millió 800 ezer a fertőzöttek és a 147 ezret is meghaladó a vírusfertőzés szövődményeiben elhunytak száma.