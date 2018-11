Több tucat halottja van egy zimbabwei buszbalesetnek

Charity Charamba, a helyi rendőrség szóvivője szerint a baleset csütörtök éjjel történt, az okokat már vizsgálják a hatóságok.

A zimbabwei vöröskereszt Twitteren közzétett fotói szerint a busz teljesen kiégett.

Zim Red Cross first aid teams responded to a horrific accident around midnight at the 56km peg from Gwanda towards Beitbridge involving a South African bound bus. A total of 24 people have been ferried to Hospital while the number of deaths is still to be confirmed. pic.twitter.com/GSu3xRHFB7

— Zimbabwe Red Cross (@ZrcsRed) November 16, 2018