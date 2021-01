Trump utolsó napjai, Biden első tervei

Több szempontból sem lesz hagyományos idén a hatalomátadás a Fehér Házban.

Mintha némi kapkodás, bizonytalanság jellemezné Donald Trump még hivatalban lévő amerikai elnök utolsó másfél napját, ami részben annak köszönhető, hogy a washingtoni Capitolium január 6-i ostroma után kissé felgyorsultak az események, így Trump korábban tervezett napirendjének egyes pontjai dugába dőlhetnek – írja a Magyar Nemzet.

Egy azonban biztos: az elnök, a hagyományokhoz híven, mintegy száz, börtönbüntetését töltő elítéltnek, illetve ítéletre váró személynek meg kíván kegyelmezni.

Hírek szerint ebben a csapatban ő maga, aki hivatali ideje második alkotmányos elmozdítási eljárása elé néz, továbbá családtagjai, valamint kegyvesztett szövetségesei egyelőre nincsenek benne. Ezt a jogot Trump már korábban is gyakorolta volna, csak éppen közbejöttek a nem várt események – tájékoztatták a CNN amerikai hírtelevíziót kormányzati körök. Főleg az késleltette a kegyelmek mérlegelését, hogy Trump el volt foglalva az elektori kollégium szavazatszámlálásával. Így a kegyelmi listán nincs rajta Julian Assange, a Wikileaks államtitkokat szivárogtató alapítója és Steve Bannon, Trump korábbi tanácsadója sem. Az elnök viszont tervezte a 2016-os elnökválasztás állítólagos orosz befolyásolásáról szóló nyomozati anyag titkosításának feloldását is.

A brit Daily Mail ugyanakkor arról ír, hogy Trump szokatlan búcsút kíván venni Washingtontól, mégpedig Joe Biden megválasztott elnök szerdai beiktatásának reggelén, annak eskütétele előtt. Az előzetes tervek szerint Trump a főváros melletti, az Airforce One elnöki gépnek is szállást adó Andrews támaszponton szervezné meg saját búcsúztatását vörös szőnyeggel, díszőrséggel, katonai zenekarral és huszonegy ágyúlövéssel. Aztán felszáll a géppel, és a Mar-a-Lago-i rezidenciára repül. Az időzítés nem fogja lehetővé tenni, hogy Trump és a First Lady, Melania Trump a hagyomány szerint kávéval lássa vendégül a Biden házaspárt, akik, szintén a hagyomány szerint, a Fehér Házzal szemben lévő Blair House hivatalos vendégházban várakoznak a meghívásra.

Melania, aki egyáltalán nem bánja, hogy el kell hagynia a Fehér Házat, állítólag titokban már idejekorán elkezdte a kiköltözést.

Joe Biden viszont már beiktatása napján tucatnyi elnöki rendeletet tervez aláírni, hogy visszafordítsa Donald Trump legvitatottabb intézkedéseit. Az MTI szerint az első rendeletek között szerepelni fog a távozó elnök által egyes iszlám országokkal szemben elrendelt beutazási tilalom feloldása, a párizsi klímamegállapodáshoz való újbóli csatlakozás és a diákhitel-visszafizetések szüneteltetésének meghosszabbítása is. Joe Biden azt is tervezi, hogy kötelezővé teszi a maszkviselést minden szövetségi intézményben és az államok közötti utazásokra vonatkozóan, emellett az egészségügyi ellátás bővítésével kapcsolatos rendeleteket is alá fog írni.