Újabb baloldali kokainbotrány miatt indult nyomozás – vécében szívhatták a drogot Kispesten

Kábítószer-birtoklás gyanújával nyomoz a kispesti szocialisták újabb botrányával összefüggésben a rendőrség – tudta meg a PestiSrácok.hu. A hatóság azután kezdett vizsgálódni, hogy a sajtóban megjelent, Lackner Csaba volt MSZP-s kispesti képviselő egy felvételen azt állította a kerületi vagyonkezelő igazgatójáról, Kránitz Krisztiánról, hogy kokainozott. Sőt, az ügyben tett feljelentésben az is részletezve van, hogy erről a kerület baloldali polgármestere, Gajda Péter is tudhatott. Egyelőre úgy áll, a teljes büntető törvénykönyvet kimeríthetik azok a cselekmények, amik Kispesten folytak, hiszen jelenleg költségvetési csalás, vesztegetés, drog, okirathamisítás és más gazdasági bűncselekmények miatt is zajlanak nyomozások, igaz, eddig még senkit nem hallgattak meg gyanúsítottként a rendőrök.