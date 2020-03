Újabb és újabb szigorú intézkedéseket vezetnek be szerte a világon

A betegek száma világszerte 138 ezerre, míg a halálos áldozatoké több mint ötezerre tehető.

Szerte a világon újabb és újabb szigorú intézkedéseket vezettek be szombaton is, hogy lassítsák az új típusú koronavírus terjedését, határlezárásokat, utazási és gyülekezési korlátozásokat foganatosítottak a harmadik világbeli országokban is, viszont Kínában – ahonnan elindult a tavalyi év végén a mára világjárvánnyá terebélyesedet betegség – most fordult elő első ízben, hogy az újonnan megfertőződött emberek többsége külföldről hurcolta be a vírust, és nem az országon belül kapta el.

A járványhelyzetet felügyelő kínai nemzeti egészségügyi bizottság szombati jelentése szerint az előző napon azonosított tizenegy új beteg közül heten Kínán kívül – Olaszországban, az Egyesült Államokban és Szaúd-Arábiában – fertőződtek meg, a többiek pedig a járvány kiinduló pontjának számító Hupej tartományban.

Szombaton Sanghajban további két új beteget regisztráltak Franciaországból és Spanyolországból érkezett utazók között.

Kínában a legfrissebb adatok szerint a járvány kezdete óta 80824-en fertőződtek meg a vírussal, és 3189-en haltak meg.

A vírus terjedőben van a közel-keleti országokban is, ahol a hatóságok ugyancsak szigorú korlátozások bevezetésére kényszerülnek. A szaúd-arábiai kormány szombaton bejelentette, hogy március 15-től kezdődően két hétre felfüggeszti az összes nemzetközi repülőjáratot. Az országban eddig 86 embert diagnosztizáltak koronavírussal. Az iszlám vallás legszentebb helyei közé tartozó Mekkát és Medinát már korábban lezárták a zarándokok előtt a járvány terjedése miatt.

Az Egyesült Arab Emírségekben március végéig bezárták a szórakozóhelyeket és a turisták által látogatott éttermeket, Abu-Dzabíban pedig felfüggesztették a nyilvános rendezvényeket is.

A polgárháború sújtotta Jemenben a síita húszi lázadók elrendelték a tanév idő előtti lezárását a felügyeletük alatt álló térségekben – számolt be a felkelők szócsövének számító al-Maszira tévécsatorna szombaton. A második félévnek egy hónappal korábban, március 25-én lesz vége az ország északi részén. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a héten a Twitteren azt írta, hogy egyelőre nincs hivatalos koronavírusos eset Jemenben, ahol azonban a kolera, az éhínség és a torokgyík szedi áldozatait, az egészségügyi rendszer pedig romokban hever az ötödik éve tartó polgárháború miatt.

A latin-amerikai térség országai is drasztikus intézkedésekre kényszerülnek a járvány terjedése miatt. Kolumbia helyi idő szerint szombat hajnali öttől lezárja a határát Venezuelával, és hétfőtől nem engedi be területére azokat a látogatókat, akik az elmúlt két hétben Európában vagy Ázsiában jártak – közölte Iván Duque kolumbiai elnök péntek éjjel. Azokat a kolumbiai állampolgárokat és lakosokat, akik megfordultak ezekben a térségekben az elmúlt 14 napban, karanténba helyezik – tette hozzá. A latin-amerikai országban pénteken 16-ra nőtt a hivatalos koronavírusos esetek száma.

Sebastian Pinera chilei elnök tilalmat rendelt el pénteken az ötszáz főt meghaladó nyilvános rendezvényekre, és ezzel Chile is csatlakozott számtalan országhoz, ahol hasonló intézkedéseket foganatosítottak lassítandó az egészségügyi rendszereket túlterhelő kór terjedését.

Az indonéziai hatóságok úgy döntöttek, hogy a fővárosban, Jakartában két hétre bezárják az iskolákat, és áttérnek a távoktatásra – közölte Anies Baswedan kormányzó szombaton. A délkelet-ázsiai országban eddig 69-en fertőződtek meg koronavírussal, közülük többen a tízmilliós Jakartában és környékén. A halálos áldozatok száma legalább négy. Pénteken 35 új esetet diagnosztizáltak.

A Fülöp-szigeteken a 12 milliós Manilában és környékén este nyolctól hajnali ötig kijárási tilalom van érvényben március 15-e és április 14-e között. Április 12-ig az iskolák is zárva vannak, vasárnaptól pedig utazási tilalom lép érvénybe. A Fülöp-szigeteken eddig 64 fertőzöttje és hat halottja van a koronavírusnak.