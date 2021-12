Újpesten is feltűnt a fővárosi ingatlanbotrány egyik kulcsfigurája

Az egykori Újpesti Gyógyfürdő és Uszoda telkének privatizációs kísérletében is előkerült Berki Zsolt neve.

Nemcsak a Városháza esetleges eladása kapcsán, hanem az egykori Újpesti Gyógyfürdő és Uszoda telkének privatizációs kísérletében is előkerült Berki Zsolt neve – írja a Mandiner.

Amikor Berki Zsolt levelet kapott a fővárosi vagyonkezelőtől, nem volt sem jogszerűen működő, sem ingatlanközvetítéssel foglalkozó vállalkozása. Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóság nyilvántartása szerint Berkinek ingatlanközvetítői képesítése és engedélye sincs.

Nemcsak a Városháza-ügy és a háttértárgyalásokról kiszivárgott felvételeken szóba kerülő fővárosi tulajdonban lévő ingóságok eladása, hanem az egykori Újpesti Gyógyfürdő és Uszoda telkének privatizációs kísérletében is felmerül Berki Zsolt neve.

A XXII. kerületi Nagytétényi úti telek, a III. kerületi Bécsi úti ingatlan értékesítése, illetve a XI. kerületi Rimaszombati út tervezett eladása ügyében Budai Gyula kormánypárti politikus tett büntetőfeljelentést – olvasható a Mandiner cikkében.

Itt eredetileg a helyi Fidesz kezdeményezésére (a kerületi baloldali képviselőkkel egyetértésében) parkot alakítottak volna ki.

A szeptember 1-i Fővárosi Közgyűlésen viszont már egy olyan előterjesztés került elfogadásra, amelyben az szerepel: a BGYH részére nyújtott 1,5 milliárd forintos, a főváros által biztosított kölcsön visszafizetése részben az Árpád út 114-120 szám alatt található terület vételárából történne. A fővárosi javaslatot megszavazta Déri Tibor momentumos kerületi polgármester, így szembement az újpesti grémium másfél évvel korábbi határozatával.

Színre lép Újpesten Berki Zsolt

Egyelőre úgy tűnik, hogy a Karácsony Gergely-féle baloldali városvezetés, valamint a momentumos polgármester visszavonulót fújt az ügyben. Viszont egy, a Mandiner birtokába jutott e-mail alapján az újpesti telek eladási kísérletében érdekelt lehetett Berki Zsolt is.

Szia Zsolti! Küldöm az ingatlan leírását. üdv.

– olvasható a személyes hangvételű levélben, amelyet a Barts. J. Balázs-vezette Budapest Főváros Vagyonkezelő [BFVK] Zrt. munkatársa küldött 2021. október 25-én az Anonymus által kiszivárogtatott felvételeken több alkalommal említett, a fővárosban jelenleg működő jutalékos rendszer állítólagos frontemberének.

Erre az „érdekeltségre” mutat rá az a tegnap nyilvánosságra került hanganyag, amelyen szintén szó esik az Árpád út 114-120 szám alatt található területről; Berki Zsolt személyéről; arról, hogy is működik pontosan a „főváros ingatlanügynökeinek” közbenjárása – írja a Mandiner.

Mit keres Berki Zsolt a BFVK-nál?

Amikor a Városháza eladásával hírbe hozott Northern Rock [NR] Kft. tulajdonosa, Berki Zsolt kézhez kapta a levelet, nem volt jogszerűen működő vállalkozása. Az NR most is kényszertörlés alatt áll, adószámának törlése pedig augusztus 5-én emelkedett jogerőre. Ebből az is következik, hogy amikor BFVK Berki Zsoltnak kiküldték az e-mailt, ingatlanközvetítéssel foglalkozó cége sem volt a „frontoló” vállalkozónak. De az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóság nyilvántartása szerint az NR tulajdonosának ingatlanközvetítői képesítése és engedélye sincs.

A Mandiner idézi a hatályos jogszabályt, amely szerint „az üzletszerű ingatlanközvetítői tevékenység folytatásához az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatósághoz történő bejelentés szükséges. (…) Az üzletszerű ingatlanközvetítői tevékenység folytatását az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóság annak veszi nyilvántartásba, aki rendelkezik az ingatlanközvetítői OKJ-s szakmai képesítéssel és megfelel a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvényben vagy a felhatalmazása alapján kiadott a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 499/2017. (XII. 29.) Korm. rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek.”

Egyáltalán nincs kizárva, hogy az NR némely alkalmazottja rendelkezett a jogszabályokban megnevezett képesítéssel, bár jellemzően a cégeknek alkalmazottja sem volt.

Az üzletszerű ingatlankezelői tevékenységet végzők nyilvántartásában nem szerepel Berki Zsolt, Berki Ernő, Csuka Zoltán és Horváth Krisztián és a hozzájuk köthető cégek neve – olvasható a Mandiner írásában.

Mindenesetre Barts. J. Balázs állítása szerint Berki Zsolt feltűnése a fővárosi vagyonkezelő környékén 2017-re datálható. A Mandiner idézi: ekkor „jelentkezett befektetői kapcsolattartóként a BFKV-nál, a Ráday utcában található két telek iránt érdeklődve. Az értékesítésre – nyilvános pályázat és anonim licit alapján – sor került, amely 3 milliárd forint bevételt eredményezett a Fővárosi Önkormányzat számára. Mindez innentől kezdődően kellő alapot biztosított arra, hogy komoly ingatlanpiaci befektetői kapcsolattartónak tekintsem.” Megjegyzendő, Berki Zsoltnak volt korábban egy mostanra kényszertörölt, Ráday Center Kft. elnevezésű cége.

Mit tudunk a Városháza-ügyről?

A Berki Zsolt vezette NR Kft. a Beák és Társa Ingatlanközvetítő Kft.-vel kötött megbízási szerződést a Városháza eladására. Barts J. Balázs, az eladási terveket emlegetett az egyik felvételen, megnevezve a Városháza értékesíteni kívánt részének hektárban megadott területét. A vezérigazgató mások mellett Gansperger Gyula és Berki Zsolt társaságában befektetőkkel egyeztetett, az erről készült felvételt Anonymus juttatta el több szerkesztőséghez.

Egy ugyancsak nyilvánosságra került hanganyagon Gansperger a Városháza tervezett eladásával összefüggésben ismertette azt a „jutalékos rendszert”, amelyen keresztül korrupciós eljárással már több fővárosi ingatlant is értékesítettek fű alatt. Egy másik felvételen Bajnai Gordon volt kormányfő azt ecsetelte, hogy a városvezetésnek is tetsző tervek szerint egy kisebb irodaszárnyba költöztetnék az önkormányzatot. Ő is beszélt a „jutalékos rendszerről”.

A múlt héten kiszivárgott hanganyagon már az hallható: Berki Zsolt a kulcsszereplője az úgynevezett „jutalékos rendszernek”. Berki Zsoltról, a testreszabott pályázatokról és tízszázalékos jutalékról Gansperger és a bizalmasa, Bodnár Dezső beszélt – írja a Mandiner.

Karácsony szerint nincs miről beszélni, a Városháza-ügy egy kamubotrány.

Mindenesetre a Fővárosi Közgyűlés múlt héten döntött arról, vizsgálóbizottságot állít fel a sajtóban megjelent híresztelések miatt. Az eredeti, fideszes előterjesztéstől egy erősen módosított javaslatot fogadtak el – ez alapján nem lehet vizsgálni például Bajnai szerepét az ügyben. A testületnek december 15-ig kell végeznie.

A sajtó érdeklődésére a rendőrség az alábbi tájékoztatást adta:

Az ügycsoportot érintően a rendőrségre több feljelentés is érkezett, amelyek alapján befolyással üzérkedés, csalás, vesztegetés, vesztegetés elfogadása, hivatali visszaélés és hűtlen kezelés elkövetésének gyanúja miatt eljárásokat folytatunk ismeretlen tettes ellen. A nyomozások érdekeire tekintettel ezekről nem adunk bővebb tájékoztatást.

Borítókép: Eladó a Városháza! feliratú transzparenst mutatnak demonstrálók a Fővárosi Közgyűlés ülésén a Városházán 2021. november 24-én.