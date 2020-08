Van, aki szerint már a tej is rasszista

Egy ausztrál férfi szerint sértő, rasszista és kirekesztő az, hogy a Pauls-féle tejre az van írva: „okosabb, fehér tej”, éppen ezért átneveztetné azt. Az italon viszont csak azért szerepel az „okosabb” kifejezés, mert alacsony zsírtartalma van, ezáltal egészségesebb is. Ugyanez a férfi volt egyébként az is, aki nemrég már elérte egy ausztrál márkánál, hogy megváltoztassa a nevét, amit ő rasszistának gondolt. Az elmúlt hetekben több ehhez hasonló elképesztő ötlet is született.

Ezt ne hagyja ki! Történetek, érdekességek, hírek és aktuális programok a Balatonról itt: likebalaton.hu. Dr. Stephen Hagan a Pauls tejét pécézte ki magának legújabb hadjáratán, mert az ital címkéjére az van írva, hogy „okosabb, fehér tej” – írja a V4NA hírügynökség. Ez a férfi szerint felettébb sértő a fekete bőrű emberekre nézve, mert azt sugallja, hogy a tej csak az okos, fehér embereknek való, az okos, fekete embereknek nem. Hagannak egyébként nem ez az első felszólalása mostanában a „rasszista” termékek ellen. Nem is olyan rég szintén egy ausztrál márkát, a Coon-féle sajtot bélyegezte rasszistának, mert a „coon” elnevezést régen a fekete bőrű emberekre használták. A vállalat a panasz hatására úgy döntött, megváltoztatja a nevét, amelyet egyébként az alapítójáról kapott. Az ausztrál férfi tejjel kapcsolatos kifogásolása azonban nem áll szilárd alapokon – mutat rá James Macpherson a Caldronpool oldalán. Köztudott ugyanis, hogy a tej címkéjén az „okosabb” kifejezés arra utal, hogy alacsony zsírtartalmú az ital, a „fehér” pedig egyszerűen a tej színét jelzi, amit nem lehet megváltoztatni. Ehhez hasonló agymenésre bőven találunk még példát. Ott van például az, amely azután kezdett el terjedni az interneten, hogy egy vicces mémet osztottak meg a Twitteren arról, hogy lassan már a 2+2=4 matematikai képletét is a nyugati, fehér világ dolgának azonosítják. Számos felhasználó szerint az eredmény simán lehetne öt is, vagy tulajdonképpen bármilyen szám, mert senki nem mondhatja meg, hogy ennek éppen négynek kell lennie. Egyesek szerint ez a kis egyenlet egyenesen az elnyomást és a gyarmatosítást testesíti meg. A rasszistának nyilvánított dolgok egyre bővülő listájára felkerült már a szörfözés is. Az ok, hogy ezt a sportot főleg heteroszexuális, fehér férfiak űzik, és egyébként is drágának számít, tehát a szegényebb, fekete bőrű családok nem tudják megengedni maguknak. Sőt, nem rég az is felvetődött, hogy a klasszikus zene is eredendően rasszista, azért, mert a művek döntő többségét fehér bőrszínű, európai zeneszerzők alkották meg. De a BLM-mozgalom hatására Amerikában az afroamerikai Jemima nagynéni képét is el kívánták távolítani a juharfaszirupos flakonról, amelyen 1925 óta szerepel. A lépés ellen a családja is tiltakozott.