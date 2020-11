Vandálok dúlták fel a göteborgi katolikus templomot

Egy helyi magyar férfi mesélt az esetről.

Sokkoló képre érkeztek vissza múlt pénteken a göteborgi Krisztus Király katolikus templomba a hívek: az épületet feldúlták, az oltárt megrongálták. A tízmilliós Svédországban a lakosság túlnyomó része lutheránus, a svéd egyházat követi, a katolikusok száma 100–150 ezer közé tehető. – Amikor már semmi sem szent, bármi megtörténhet! – figyelmeztetett Antje Jackelén, a svéd egyház első női érseke a vandalizmus hallatán. Vajon kit zavarhatott az apró, ám különösen összetartó katolikus közösség? – fogalmazza meg a kérdést a Magyar Nemzet.

Megdöbbenve értesült a hírekről Szirányi Dániel is, akit Göteborgban ért utol a lap.

Már egy hónappal ezelőtt elloptak három keresztet a templomainkból. Akkor még azt gyanítottuk, valaki egyszerűen elcsenhette őket. Aztán az egyik visszakerült, de Jézus Krisztust letépték róla. Most pedig következett ez. Elgondolkodtató, hogy lehet-e összefüggés – idézte fel az előzményeket a magyar származású férfi, aki a helyi katolikus iskola felügyelőbizottságának is tagja.

Az oltárról mindent a földre söpörtek. A gyertyákat poroltóval fújták le. A zsoltárkönyveket, de még az elhunytakra emlékező plakátot is szétdobálták. A szószéknél a pultot, amely hozzá volt csavarozva a márványhoz, szó szerint kitépték. A pap fából készült székét, melynek megmozdításához is két ember kell, odébb dobták – sorolta a károkat.

Hozzátette, annyiban még szerencsésnek mondhatják magukat, hogy a szobroknak, freskóknak, a szentélynek nem esett bajuk, a seb inkább spirituális, mint materiális.

Kinek állhatott ez érdekében? Szirányi Dániel emlékeztetett rá, hogy a nyomozás még javában tart, annak lezárulásáig legfeljebb elméleteket állíthatnak fel. Mégis úgy gondolja, hogy a cél egyértelműen a tervszerű vandalizmus volt. Erre utal az is, hogy semmi nem tűnt el, és az elkövetők még a járványhelyzetet is kihasználták: miután most a miséken egyszerre legfeljebb ötven ember vehet részt, a rendszerint zsúfolásig telt templom ezúttal üresen állt. Annak a lehetőségét alapvetően kizárta, hogy valamiféle elfajult csínytevésről lenne szó, mivel a tettesek jól láthatóan a jelképeket vették célba.