Varga Judit és Orbán Balázs második tesztje is negatív lett

A két kormánytag saját Facebook-oldalán jelentette be a jó hírt.

Varga Judit igazságügyi miniszter és Orbán Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkárának is negatív lett a második koronavírustesztje is – jelentette be a két kormánytag saját Facebook-oldalán.

Varga Judit közösségi oldalán megköszönte a jókívánságokat és a sok biztatást. „Továbbra is vigyázzunk egymásra” – tette hozzá.

Orbán Balázs is megköszönte az üzeneteket. Kiemelte: „ne felejtsük, hogy itt van a járvány második hulláma, nagyon fontos, hogy vigyázzunk egymásra, illetve hogy betartsuk a szigorúbb szabályokat és a hatósági ajánlásokat”.

Csütörtökön tájékoztatott a Miniszterelnökség arról, hogy szerda óta hatósági karanténban van Gulyás Gergely és Orbán Balázs, mert múlt hét szombaton egy olyan magánrendezvényen voltak, amelyen egy résztvevő koronavírustesztje pozitív lett.

Azóta több kormánytag és kormánypárti képviselő is karanténba került, de a fertőzést mostanáig csak Hollik Istvánnál, a Fidesz kommunikációs igazgatójánál és Trócsányi László fideszes európai parlamenti képviselőnél mutatták ki.