Vasárnap déltől az egész országban életbe lép a vörös kód

Az óriási hőség miatt adott ki figyelmeztetést az Emberi Erőforrások Minisztériuma.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat vasárnapra már csaknem az egész országra figyelmeztetést adott ki a tartós hőség miatt. Budapestre, Pest, Bács-Kiskun, Fejér, Jász-Nagykun-Szolnok és Tolna megyére másodfokú figyelmeztetést is kiadták vasárnapra. Utóbbi területeken a napi középhőmérséklet a 27 Celsius-fokot is meghaladhatja.

Az előrejelzés szerint vasárnap a legalacsonyabb hőmérséklet 18-23, a legmagasabb 29-35 fok között alakul. Hétfőn és kedden tovább fokozódik a hőség.

Az Emmi közleményében felhívta a figyelmet, hogy a érintett intézmények a vörös kód ideje alatt alkalmazandó eljárásrend alapján járjanak el.

A kormány honlapján közzétett protokoll szerint „vörös kód” idején a bentlakást nyújtó szociális intézmények a fenntartó típusától, ellátási területüktől, az általuk ellátott célcsoporttól és a rendelkezésre álló üres férőhelytől függetlenül, a regionális diszpécserszolgálatokon keresztül (a regionális diszpécserszolgálat jelzésére) fogadják azokat az utcán élő embereket, akiknek az elhelyezése hajléktalanellátó intézményekben nem megoldható. A vörös kód ideje alatt az utcán élő, de elhelyezést kérő hajléktalan emberek elhelyezése tehát elsődlegesen a hajléktalanellátást nyújtó intézmények feladata – tették hozzá.

Rendkívüli hőség idején elrendelt vörös kód esetén többek között tájékoztatást kell adni – az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által közzétett adatok alapján – arról, hogy hol található nyitva lévő klimatizált helyiség. Emellett azt is közölni kell, hogy hol van a lakosság számára ingyenesen biztosított vízosztási hely, valamint párakapu. Szükség esetén meg kell szervezni azt is, hogy az ellátottak az érintett helyekre el is tudjanak jutni utcai gondozószolgálatok, illetve krízisautók bevonásával – olvasható a vörös kód protokolljában.

Borítókép: Illusztráció / Shutterstock / Maisevich Alexey