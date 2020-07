Vírusszerűen terjednek a katolikusok elleni támadások

„A templomok, a vallási jelképek és szent helyek körében vírusszerűen terjed a katolikusok elleni támadások száma a radikális baloldaliak vezetésével, akik minden eszközzel szét akarják szaggatni nemzetünk erkölcsi szövetét” – nyilatkozta Ken Farnaso, Donald Trump elnök kampánycsapatának helyettes sajtótitkára a Daily Caller Newsnak – erről számolt be vasárnap a V4NA Hírügynökség.

Ezeket az anarchistákat Joe Biden és a Demokraták támogatják, akik teret biztosítanak nekik az intoleranciához és a marxizmushoz. Trump elnök eddig és ezután is harcolni fog a kulturális örökség megtartásáért és a vallásszabadságért, de

– tette hozzá.

Ezek nem üres kampányszavak, mert csak az elmúlt hetekben több erre utaló esemény is történt katolikus templomokban és temetőkben. Az esetek nagy részét még most is vizsgálják.

A Rhode Island-beli Providence-ben a 26 éves Keveon Gomera-t vandalizmussal vádolják, mert több dominikai püspök sírját megszentségtelenítette és megtámadta a katolikus főiskola biztonsági őrét. Gomera horogkereszteket és katolikus-ellenes feliratokat festett a temető központi keresztjére és több sírkövére.

Július elején a kaliforniai Sacramento temetőjében elpusztították a Junipero Serra szobrát. A kaliforniai katolikus püspökök konferencia elítélte a vandalizmust azzal, hogy ”Serra nem egyszerűen korának embere volt, hanem annál sokkal több. Az őslakos amerikaiakkal való együttműködéssel megvédte a bennszülött lakosságot és élete végéig folytatta az elnyomás ellen küzdelmet.”

Az elmúlt héten a 250 éves kaliforniai San Gabriel misszió épületének a tetejét gyújtotta fel valaki teljesen megsemmisítve azt, és nagy károkat okozva az épület belsejében is. Ezt az esetet is most vizsgálják.

Július 11-én Floridában letartóztatták a 24 éves Steven Shields-et miután nekivezette az autóját a Queen of Peace katolikus templom bejáratának és benzint öntött az előcsarnokba, majd azt meggyújtotta, miközben a hívek a templomban szentmisére készülődtek. Ezután elmenekült, de a rendőrség autós üldözés után elfogta. Shields azt mondta nekik, hogy a katolikus egyházat egy „küldetés” miatt támadta meg, mert “problémája volt” velük.

Marion County Sheriff’s Office says 24-yo Steven Anthony Shields drove a white minivan into the Queen of Peace Catholic Church in Ocala and tried setting it on fire with gas. Shields allegedly told detectives he was on a “mission” and had issues with the church. Mug From MCSO. pic.twitter.com/F84tmGKfEw

— Chris Guardaro (@ChrisWESH2News) July 11, 2020