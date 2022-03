Abba a körbe, amelyik számol, vagy mondjuk Karcagon, ahol az egyes választókör számolja az összes ilyet, oda olyan embert kell beküldeni, aki végig fogja balhézni akár az egészet

– hangzott el Lukács László Györgytől, a Jobbik alelnökétől a Magyar Nemzet birtokába került felvételen. Ezzel a Jobbikos politikus nyilvánvalóvá tette, hogy a baloldal feszültséget akar szítani a választás napján.

Emlékezetes, hogy Bajnai Gordon még tavaly ismertette a 20k22 kezdeményezését, amivel a baloldal korábbi miniszterelnöke a Facebookon toboroz önkénteseket, akiket aztán a választás napján a szavazókörökbe delegálhatnak. A független kezdeményezésként bemutatott toborzásról a Magyar Nemzet pár napon belül megírta, hogy egy olyan alapítvány áll mögötte, amely Tordai Csaba nevére van bejegyezve. Tordai korábban államtitkár volt a Gyurcsány- és a Bajnai-kormányban, jelenleg pedig a budapesti Városháza egyik irányítója.

Egyébként a Bajnai-féle csoport végül 27 ezer önkéntest tudott összegyűjteni. Mint most kiderült, a feladatuk a “balhézás” lesz, és nem az, hogy biztosítsák a választás törvényes lebonyolítását.

Még januárban a Soros Györgyhöz is kötődő Unhack Democracy videókampányában baloldali hírességek – többek között Nagy Ervin, Lengyel Tamás és Nagy Zsolt, színészek – buzdítottak arra, hogy minél többen jelentkezzenek szavazatszámlálónak.

Az Unhack Democracy támogatói között szerepel az Európai Unió, valamint Friedrich Naumann Foundation for Freedom nevű alapítvány is. Utóbbi áll a liberális Német Szabademokrata Párt (FDP) mögött. Az Unhack Democracy két másik támogatójának, a European Cultural Foundation és a The German Marshall Fund of the United States főbb támogatói között pedig megtalálható Soros György alapítványa, az Open Society Foundations is.

Az Unhack Democracy elmondása szerint a cél a választások tisztaságának védelme, azonban a nyilvánosságra került hangfelvétellel kiderült, hogy inkább a feszültségkeltés lesz az önkéntesek feladata.

Egyébként Bajnai Gordon nem csak az aktivistákon keresztül kíván beavatkozni a választásokba, mivel egy több mint egymillió fős adatbázist építhetett ki a baloldal a volt miniszterelnökhöz köthető DatAdat adathalász cégcsoport közreműködésével. Vélhetően ennek az adatbázisnak köszönhetően a napokban egy agresszív SMS-kampányban a becslések szerint kétmilliónyi szavazót ért el a baloldal. Az adatbázis összeállítása azonban felveti az adatvédelmi szabályok megsértését, hiszen sokan kaptak – köztük kormánytisztviselők – névre szóló üzenetet, akik semmilyen adatukat nem osztották meg a szivárványkoalíció pártjaival.

Borítókép: illusztráció (MTI/Szigetváry Zsolt)