Április 3-án két világos, ám rendkívül eltérő politika között kell választaniuk a szavazóknak – jelentette ki a Fidesz frakcióvezetője Törökszentmiklóson egy szerdai fórumot megelőző sajtótájékoztatón.

Kocsis Máté hangsúlyozta: a mostani voksolás azért is sorsdöntő lesz Magyarország életében, mert a szomszédban háború zajlik. Ez pedig új helyzetet teremtett, amelyben „a baloldal megmutatta igazi arcát” – tette hozzá.

Az egyik döntési lehetőség az országgyűlési választásokon az Orbán Viktor vezette kormány, amely adókat csökkent, béreket emel, munkahelyeket teremt, erős gazdaságot épít, családtámogatási rendszert vezet be és csökkenti a rezsiköltségeket – mutatott rá.

A másik oldalon ezzel szemben a Gyurcsány Ferenc vezette baloldal áll, amely a „kudarcos múltba visz vissza”, amikor a gazdaság romokban hevert, a rezsit háromszorosára emelték, az összes létező családtámogatási formát megvonták az emberektől, elvették az otthonteremtési kedvezményeket, a 13. havi nyugdíjat, illetve bért, és amikor kórházakat és iskolákat zártak be – sorolta.

Mindebből világos, hogy a Fidesz-KDNP álláspontja szerint Magyarországnak előre kell mennie, nem visszafelé – húzta alá Kocsis Máté, kiemelve: ezért fontos, hogy „ismerve a gyurcsányi kormányzás tragédiáit és kudarcait”, a szavazók a kormánypárti jelöltekre adják voksukat.

A Fidesz frakcióvezetője rámutatott, Jász-Nagykun-Szolnok megye 4. számú választókerületében Herczeg Zsolt a jó megoldás, hiszen személyében az itt élők olyan képviselőjelöltre szavazhatnak, aki Mezőtúr polgármesterként is bizonyított. Ebben a tisztségében is lelkiismeretes, megbízható, jól felkészült szakemberként ismerhetik, aki számára nincs fontosabb, mint a térség fejlődése – tette hozzá Kocsis Máté.

Herczeg Zsolt (Fidesz-KDNP), a törökszentmiklósi székhelyű 4. számú választókerület országgyűlési képviselőjelöltje arról beszélt: fontosnak tartja, hogy a körzet minden településére eljusson a kampány során. Amennyiben pedig április 3-án bizalmat kap, a térség érdekeit, fejlődését és a mostani találkozások során megfogalmazódott igényeket fogja képviselni, valamint az itt élőket szolgálni a parlamentben – fogalmazott.

Herczeg Zsolt azt mondta: kötelességének érzi munkájával hozzájárulni e vidék előrelépéséhez, ezen belül is különösen a Tiszazug felzárkóztatásához, ahol az önkormányzatok adóbevételei jelentősen elmaradnak a környező városok átlagától. Ugyanakkor 2010 óta polgármesterként dolgozva Mezőtúrért maga is megtapasztalta az elmúlt években a körzet folyamatos fejlődését – közölte. Hozzátette, ezeknek a kedvező folyamatoknak a jövőben is folytatódniuk kell, miközben a helyi társadalom összekovácsolására is hangsúlyt kell fektetni, egyebek mellett a sport és a civil közösségek támogatásával.

Borítóképünkön Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője. Fotó: MTI/Vasvári Tamás