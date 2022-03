Amit Márki-Zay Péter mond, az rendszeresen szembemegy nemcsak a józan ésszel, hanem a magyarok többségének akaratával és a közhangulattal is – mondta el az Origónak Kiszelly Zotán. A politológus példaként felidézte: a koronavírus-járvány negyedik hullámának leszálló ágában, amikor a magyar emberek már az életüket ugyan kevésbé féltették, de a pénzügyi nehézségek még aggasztották őket, akkor jöttek a Márki-Zay-féle javaslatok a fizetős egészségügyről és a rezsicsökkentés eltörléséről, azaz a világpiaci energiaárak ránk szabadításáról – ez egyértelműen szembement az akkori közhangulattal.

Most pedig, amikor a magyarok többsége ki akar maradni a háborúból és az életét félti, a baloldal listavezetője fegyvereket és katonákat küldene a háborúba– tette hozzá.

Viszont már a józan ésszel megy szembe a magyarországi baloldal és Márki-Zay Péter elképzelése a gázcsap elzárásáról vagy a Paks II. beruházás leállításáról. Mindez – hívta fel a figyelmet a politológus – azt jelentené egyrészt, hogy idehaza is jelentősen emelkedett gázárakat kellene fizetnünk – arról nem is beszélve, hogy orosz földgáz nélkül a szükségleteinkhez képest 85 százalékkal kevesebb gáz állna rendelkezésre Magyarországon.

Egy biztos: Márki-Zay Péter és a baloldal kommunikációja ebből a szempontból következetes

– szögezte le Kiszelly Zoltán.

A szakértő rávilágított arra is: ha megnézzük a Márki-Zay Péterhez legközelebb álló párt, az Új Világ Néppárt egészségügyi programját, akkor abban egy szigorúan meghatározott alapellátási csomag szerepel, ami minden járulékfizetőnek „járna” a társadalombiztosítással. De az nem derül ki a programból – figyelmeztetett Kiszelly Zoltán –, hogy mit tartalmaz ez a csomag. Amin „felül” aztán akár már fizetős egészségügyi szolgáltatások következnének.

Kiragadhatunk tehát egy-egy felháborító gondolatot vagy kifejezésmódot Márki-Zay Péter megnyilatkozásaiból, de közben nem szabad elfeledkeznünk a mondanivaló veszélyességéről sem – hívta fel a figyelmet a politológus, aki szerint

a Márki-Zay Péter által képviselt program egy globalista program,melynek lényege – ahogy a baloldal jelöltje is hangoztatta számos esetben rezsicsökkentés-ellenes kirohanásaiban – a fogyasztás csökkentése; a Great Reset, ahogy a davosi Világgazdasági Fórumon elnevezték.

Márki-Zay Péter tehát a maga csetlő-botló, ügyetlen módján mintha ennek a globalista programnak a magyarországi megvalósításán ügyködne. Azt hangoztatja, hogy kevesebbet kell fűteni, kevesebb áramot kell használni – és ahogy a globalisták, úgy ő és baloldali politikustársai is a szomszédban zajló háborút használná eszközként mindennek a megvalósítására, most éppen az orosz gáz- és olajcsap elzárásával.

A baloldal a világpiaci rezsiárak és a fizetős egészségügy mellett a fegyverszállításokkal és katonák küldésével háborúba is sodorná az országot – mondta az Origónak Kiszelly Zoltán politológus. Mint kiemelte: a fegyverszállításokra és katonák küldésére vonatkozó Márki-Zay-féle mondatokat ugyanúgy számos baloldali politikus mondja el és erősíti meg naponta, ebből is látszik, hogy

ahogy a rezsicsökkentés eltörlésénél, úgy a fegyverszállításoknál is feltehetően egy baloldali programpontról van szó.

Borítókép: Márki-Zay Péter (MTI/Mohai Balázs)