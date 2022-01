Stílusos megjelenés a mindennapokban

A mai hátizsákok rég kinőttek az unalmas, fantáziátlan kivitelezésű eszközök világából. Már nem csak a táskák praktikuma számít, de a megjelenésükre is nagy hangsúlyt fektetnek a gyártók. Szinte bármilyen stílusú öltözékhez találhatunk megfelelően passzoló hátizsákot. Lehetünk a sportos stílus megszállottai vagy az elegáns vonal képviselő, garantáltan találunk mindennapi ruházatunk mellé olyat, ami jól mutat. Ez a legkevésbé sem túlzás. Manapság egy öltönyös megjelenés mellé is akad olyan hátizsák, ami eleganciát és kifinomultságot tükröz. Számtalan különféle színváltozatú és anyagú táska közül válogathatunk. Érdemes is válogatnunk, hiszen egy hátizsákot nem két hónapra vásárol az ember. Általánosságban elmondható, hogy színek terén olyat próbáljunk keresni, ami jól harmonizál a ruhatárunkban domináns színekkel – mivel nem csupán egy adott öltözet mellé fogjuk felkapni a hátizsákunkat. A stílus tekintetében is ugyanez érvényes. Egy sportos utcai megjelenést kedvelő illető ruhatárához nagyon jól passzolnak a különféle sportmárkák termékei. Ezzel ellenben, akinek az elegáns ruhák vannak túlsúlyban, az jobban jár egy kifinomult megjelenésű bőr hátizsákkal. Természetesen a választásnak csakis saját ízlésünk szabhat határt, és persze a pénztárcánk. A hölgyek és az urak tekintetében ezek egyaránt érvényesek.

Forrás: ccc.eu/hu

Méret és anyag, mit válasszunk?

A különféle hátizsákok rengeteg anyagtípussal rendelkezhetnek. Nem szükséges túlgondolnunk a dolgot. Egyedül arra érdemes odafigyelnünk, hogy kellően strapabíró legyen az általunk tervezett használathoz. Tehát ne egy vékony, könnyen szakadó anyagból készült táskát válasszunk, ha azt tervezzük, hogy tíz kiló cuccal fogunk minden napi szinten mászkálni. Amire még érdemes odafigyelnünk, az a vízállóság vagy vízlepergető tulajdonság – amivel minden normális táskának rendelkeznie kéne. Bármit is cipeljünk hátizsákunkban, nem túl valószínű, hogy szeretnénk, hogy elázzon, ha utazás közben elered az eső. Sajnos viszont túl sok olyan rossz minőségű, filléres hátizsákkal találkozunk manapság, amelyek nem rendelkeznek ilyen funkcióval. Többek közt ezért kerülnek pár forintba csupán. Mennyivel többe kerül viszont, ha kedvenc laptopunk vagy fontos munkahelyi papírjaink áznak szanaszét az esőben? Ám nem csupán ezeknél kell résen lennünk. Sok helyen belefuthatunk ismert márkák hamisítványaiba, amelyek szintén ugyanezt a hanyag minőséget képviselik. Alaposan fontoljuk meg tehát, mielőtt egy drága, márkás táskát beújítunk valahonnan, hogy mennyire megbízható az eladó. Érdemes ilyen téren a nagyobb, kiterjedt áruházakban nézelődnünk, mintsem sarki butikban. Példának okáért a CCC áruház nemzetközileg elismert, bevizsgált hátizsákok színes választékát soroltatja fel. Rendeljük akár weboldalukról vagy vásároljunk valamelyik üzletükből, meg fogjuk látni, hogy nem ér bennünket csalódás. Ráadásul megfelelő garanciát is biztosítanak a termékeikhez.